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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Переданный США американец Фогель заявил о великодушии Путина

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп (слева) и Марк Фогель
Дональд Трамп (слева) и Марк Фогель (Фото: Daniel Heuer / Sipa USA / Reuters)

Освобожденный американец Марк Фогель рассказал о помиловании президентом России Владимиром Путиным в ходе встречи с главой США Дональдом Трампом. Видео встречи опубликовано на странице политика в Х.

По словам американца, российский лидер «проявил большое великодушие», помиловав его.

«Мы ценим то, что сделал президент Путин», — добавил Трамп.

Москва передала Фогеля американской стороне накануне, 11 февраля. В России мужчина отбывал срок по делу о контрабанде наркотиков.

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Марк Фогель

Фогель работал преподавателем англо-американской школы в Москве, а до этого был сотрудником посольства США в России. В августе 2021 года его задержали в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Нью-Йорка. В багаже мужчины нашли 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла, которые он пытался провезти в коробке из-под контактных линз и в картриджах для электронных сигарет.

Фогель полностью признал вину в контрабанде и незаконном хранении наркотиков. Он утверждал, что его задержали за провоз 17 г марихуаны, отмечая, что она была медицинской (для облегчения последствий операции на позвоночнике), и у него был выписанный врачом рецепт. В июне 2022 года российский суд приговорил Фогеля к 14 годам лишения свободы. По данным CNN, после этого Госдеп США попросил освободить его.

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Владимир Путин Дональд Трамп США
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Дональд Трамп

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