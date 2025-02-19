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Обмен заключенными ,  
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МВД прекратило розыск возвращенного из США россиянина Винника

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Обмен заключенными
В России против Винника было открыто дело о кибермошенничестве, он был заочно арестован, но теперь его нет в базе розыска МВД, так как к нему у правоохранителей отсутствуют претензии. США тоже закрыли дело против него после обмена
Александр Винник
Александр Винник (Фото: Reuters)

Имя сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника, которого в США обвиняли в отмывании денег и который 13 февраля вернулся в Россию в ходе обмена, исчезло из базы розыска российского МВД. ТАСС в правоохранительных органах подтвердили, что «розыск Винника прекращен», поскольку к нему нет претензий со стороны органов правопорядка.

Москва также выдвигала против него обвинения — в кибермошенничестве на сумму 750 млн руб., Винник был заочно арестован.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.

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Винник был арестован в 2017 году в Греции по запросу США. Вашингтон обвинял его в том, что через BTC-e «переводили, отмывали и хранили доходы от незаконной деятельности» киберпреступники. В общей сложности были проведены транзакции на $9 млрд, ущерб от действий Винника оценивался в $100 млн.

Также обвинения против него выдвигала Франция: его подозревали в вымогательствах, хищении личных данных и отмывании денег через BTC-e. В 2019-м Афины решили выдать Винника Парижу. В следующем году французский суд дал россиянину пять лет тюремного заключения. В 2022-м через Грецию Винника вывезли в США. В 2024-м он частично признал вину по обвинениям, выдвинутым ему американской стороной.

В связи с обвинениями, которые против Винника выдвигала Россия, Москва добивалась его экстрадиции. Защитники россиянина добивались его обмена.

МВД прекратило розыск возвращенного из США россиянина Винника
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Он был возвращен в Россию после того, как США 11 февраля был передан американец Марк Фогель. В России он отбывал срок за контрабанду наркотиков. В 2021-м его задержали в аэропорту Шереметьево с 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла, которые он пытался провезти в коробке из-под контактных линз и в картриджах для электронных сигарет.

Фогель утверждал, что его задержали за провоз 17 г марихуаны, подчеркивая, что она была медицинской. Тем не менее он признал вину, в 2022-м российский суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.

После обмена дело против Винника в США закрыли. Фогель был помилован президентом Владимиром Путиным.

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