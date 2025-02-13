 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Обмен заключенными ,  
0 

Освобожденный США россиянин Винник вылетел в Россию

Сюжет
Обмен заключенными
Винник был арестован в Греции в 2017 году, в 2022 году его передали США, где его обвиняли в отмывании средств на сумму от $4 млрд до $9 млрд. Вашингтон согласился освободить его в обмен на американца Марка Фогеля
Александр Винник
Александр Винник (Фото: Юрий Малинов / ТАСС)

Сооснователь криптобиржи BTC-e Александр Винник, которого Соединенные Штаты передают Москве в обмен на освобожденного накануне Марка Фогеля, прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката.

«Мы получили обновленную информацию о местонахождении и статусе нашего клиента, господина Винника. Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию. Его прибытие в московский аэропорт ожидается в ближайшие несколько часов», — сообщил адвокат Аркадий Бух.

12 февраля Винник был освобожден для обмена. «Сейчас он находится в особой зоне в ожидании трансфера в Россию. Мы не знаем, по какому точно маршруту он пройдет, через какую страну он полетит, это конфиденциально. Мы ждем подтверждения, что он в самолете и летит в Россию», — рассказывал его адвокат Фредерик Бело.

Винник был арестован в Греции по запросу США в 2017 году, тогда же американские власти закрыли криптобиржу BTC-е, заявив, что благодаря ей «киберпреступники по всему миру переводили, отмывали и хранили преступные доходы». Вашингтон обвинил россиянина в отмывании средств на сумму от $4 млрд до $9 млрд через BTC-e и причастности к взлому японской биржи Mt. Gox.

В январе 2020 года Александра Винника экстрадировали из Греции во Францию, где его подозревали в вымогательстве, хищении личных данных и отмывании денег через криптобиржу BTC-e. В 2021 году французский суд приговорил его к пяти годам тюремного заключения. В 2022 году Винника через Грецию вывезли в США, где он частично признал вину. Однако приговор ему так и не был вынесен: его оглашение, запланированное на конец июня, отменили после освобождения Винника 12 февраля.

В России Винника обвиняют в кибермошенничестве на сумму 750 млн руб. Его заочно арестовали в 2018 году. Еще во время пребывания в Греции Винник заявлял, что готов вернуться на родину и предстать перед российским судом.

После того как Винник в 2022 году оказался в США, его защитники стали обращаться к российской стороне с просьбой начать переговоры о его обмене. В частности, французский адвокат Фредерик Бело направлял письма главе МИД России Сергею Лаврову и патриарху Кириллу.

Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным

Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине

Песков назвал очень важным разговор Путина и Трампа

Налоговый вычет по ипотеке: как вернуть 660 тыс. рублей. Инструкция

В Китае заявили, что рады разговору Путина с Трампом

Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины
Теги
Александр Винник обмен заключенными
Материалы по теме
Адвокат раскрыл местонахождение освобожденного в США Винника
Политика
Белый дом подтвердил, что США освободят Винника
Политика
Адвокат Винника сообщил о его скором освобождении из тюрьмы в США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 94,92 (-3,09) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,03 (-3,02) Инвестиции, 18:04
Кличко заявил об опасности политической борьбы на Украине в военное времяПолитика, 22:08
⁠«Мечтаю гонять на «Феррари». Самые яркие цитаты ТарасовойСпорт, 22:00
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в МарселеСпорт, 21:58
Путин подписал закон о периоде охлаждения при выдаче кредитовИнвестиции, 21:55
Месси предложили боксерский бой вместо суда из-за спортивных напитковСпорт, 21:48
«Спартак» проиграл «Динамо» в московском дерби в КХЛСпорт, 21:45
Мосбиржа не возобновит 13 февраля торги на вечерней сессииИнвестиции, 21:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5%Политика, 21:33
Освобожденный США россиянин Винник вылетел в РоссиюПолитика, 21:32
Во Франции задержали экс-премьера Жана КастексаПолитика, 21:30
Умерла писавшая о своей борьбе с муковисцидозом журналистка ШереметОбщество, 21:18
Усик заявил о желании провести бой с чемпионом UFCСпорт, 21:16
Мэр Одессы сообщил о взрыве в городеПолитика, 21:10
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 21:09