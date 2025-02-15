Суд в Калифорнии закрыл дело Винника
Суд Северного округа штата Калифорния закрыл уголовное дело в отношении основателя криптобиржи BTC-e Александа Винника, которого США освободили в обмен на американца Марка Фогеля, передает ТАСС со ссылкой на судебное распоряжение.
«Дело против ответчика Александра Винника теперь закрыто, он был освобожден из-под стражи, — говорится в документе, также опубликованном в электронной базе суда.
Винник с 2022 года находился под стражей в США по обвинению в отмывании средств на сумму от $4 млрд до $9 млрд через биржу BTC-e. Он частично признал вину и заключил сделку со следствием, приговор должны были вынести летом 2025 года.
В России его заочно арестовали в 2018 году по обвинению в кибермошенничестве на сумму 750 млн руб. Москва требовала его экстрадиции.
Винника в середине февраля передали России в обмен на американского учителя, бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. В августе 2021 года последнего задержали в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Нью-Йорка, за контрабанду и хранение наркотических средств.
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