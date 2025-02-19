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Военная операция на Украине ,  
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Французов призвали «затянуть пояса» ради независимости от Китая и США

Сюжет
Военная операция на Украине
Виды Парижа
Виды Парижа (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Франции необходимо увеличить собственный бюджет для покрытия расходов на оборону, в том числе на поддержку Украины, и национальные цели, заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио RTL.

Министр сказал, что США еще до избрания президентом Дональда Трампа взяли курс на выход из НАТО.

По словам Барро, «США уходят из Европы», и если Франция хочет избежать «технологического застоя», а также необходимости «умолять американцев или китайцев использовать их технологии», то страна должна нарастить бюджет. В противном случае Франции «придется пойти на жертвы». Какие именно, Барро не уточнил.

«Нам предстоит еще много проделать, чтобы, я бы сказал, позаботиться о себе, если мы хотим оставаться свободными и независимыми. Мы не можем передать эту проблему будущим поколениям», — подчеркнул он.

Журналист спросил министра, придется ли французам «затянуть пояса» ради поддержки Киева, покрытия всех расходов на оборону, борьбу с последствиями изменения климата.

«Я думаю, да, — ответил тот. — И это выбор, в который должны быть вовлечены все французы, чтобы они понимали, что к чему и что на кону стоит наша независимость».

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Политика
Фото:Estelle Ruiz / Zuma Press / Global Look Press

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Евросоюзе обсуждают, какая страна и сколько будет платить Украине после прекращения финансовой помощи Соединенных Штатов.

«Американцы отказываются от финансирования Украины, а Брюссель хочет заставить заплатить за это европейцев, в том числе и нас, венгров. Уже лежит на столе предложение, чтобы мы, венгры, давали Украине по 200 млрд форинтов (около €500 млн. — РБК) в год», — сказал он.

В конце января власти США приостановили всю гуманитарную помощь для других государств. Однако украинский президент Владимир Зеленский вскоре заявил, что военная поддержка Украины со стороны США не приостановлена. В начале февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что поставки американской военной помощи Украине от США продолжаются.

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