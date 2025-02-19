Орбан рассказал о планах ЕС после отказа США помогать Украине
В Евросоюзе обсуждают, какая страна и сколько будет платить Украине после прекращения финансовой помощи Соединенных Штатов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на заседании правящей партии «Фидес», сообщает газета Magyar Nemzet.
«Американцы отказываются от финансирования Украины, а Брюссель хочет заставить заплатить за это европейцев, в том числе и нас, венгров. Уже лежит на столе предложение, чтобы мы, венгры, давали Украине по 200 млрд форинтов (около €500 млн. — РБК) в год», — сказал он.
Орбан подчеркнул, что, пока Украина не выполнила ни одного условия по членству в ЕС, о подобных мерах не может быть и речи.
В декабре 2024 года Венгрия на совете МИД стран Евросоюза заблокировала выделение более €6 млрд Украине, а также выступила против отправки военных советников из Европы в эту страну.
В конце января власти США приостановили всю гуманитарную помощь для других государств. Однако украинский президент Владимир Зеленский вскоре заявил, что военная поддержка Украины со стороны США не приостановлена. В начале февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что поставки американской военной помощи Украине от США продолжаются.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп оценил переговоры России и США в Эр-Рияде
Макрон отказался отправлять французские войска на Украину
Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа
Как в России, США и на Украине комментируют переговоры Москвы и Вашингтона
Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с Голливудом
МТС: идея РКН о сборе IP-адресов несет риски для тайны связи
Ставки по кредиткам растут второй месяц подряд
У «М.Видео-Эльдорадо» сменится гендиректор
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской