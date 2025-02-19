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Военная операция на Украине ,  
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Орбан рассказал о планах ЕС после отказа США помогать Украине

Орбан: ЕС хочет заставить платить европейцев после отказа США от помощи Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Marton Monus / Reuters)

В Евросоюзе обсуждают, какая страна и сколько будет платить Украине после прекращения финансовой помощи Соединенных Штатов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на заседании правящей партии «Фидес», сообщает газета Magyar Nemzet.

«Американцы отказываются от финансирования Украины, а Брюссель хочет заставить заплатить за это европейцев, в том числе и нас, венгров. Уже лежит на столе предложение, чтобы мы, венгры, давали Украине по 200 млрд форинтов (около €500 млн. — РБК) в год», — сказал он.

Орбан подчеркнул, что, пока Украина не выполнила ни одного условия по членству в ЕС, о подобных мерах не может быть и речи.

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Фото:Diego Fedele / Getty Images

В декабре 2024 года Венгрия на совете МИД стран Евросоюза заблокировала выделение более €6 млрд Украине, а также выступила против отправки военных советников из Европы в эту страну. 

В конце января власти США приостановили всю гуманитарную помощь для других государств. Однако украинский президент Владимир Зеленский вскоре заявил, что военная поддержка Украины со стороны США не приостановлена. В начале февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что поставки американской военной помощи Украине от США продолжаются.

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Виктор Орбан

политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
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