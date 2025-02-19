ТАСС узнал о дополнительной экспертизе по делу генерал-майора Попова

Иван Попов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Тамбовский гарнизонный военный суд назначил дополнительную экспертизу по уголовному делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, передает ТАСС со ссылкой на источник в судебном заседании.

Военного обвиняют в хищении металлоконструкций, предназначенных для защиты Запорожья.

«По ходатайству гособвинения суд назначил дополнительную судебно-бухгалтерскую экспертизу для установления объема похищенного металла», — сказал собеседник агентства.

РБК обратился за комментарием к адвокату Сергею Буйнову.

Ранее Попову предъявили обвинение в содействии хищению металлоконструкций на сумму более 114,5 млн руб. в Запорожской области. По версии следствия, генерал-майор действовал вместе с погибшим в ходе военной операции на Украине генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и предпринимателем Сергеем Моисеевым.

Генерал Попов занимал должность командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа. В июне 2023 года его отстранили от командования. В июле депутат Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение Попова, в котором генерал-майор рассказал о своем докладе руководству о нехватке вооружений, «массовой гибели и увечьях» солдат и о последующем отстранении от должности. Военный объяснил свою отставку «сложной ситуацией со старшим начальством». В мае 2024 года Попова заключили под стражу в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

В январе 2025 года более 15 командиров воинских частей, участвующих в военной операции на Украине в Запорожской области, на заседании в суде опровергли доводы следствия о виновности Попова.

В феврале группа военных из личного состава 58-й армии также не подтвердила факт хищения металлоконструкций. Помимо этого, бывшие подчиненные Попова не согласились с заявлением следствия о бесполезности этих материалов для армии.