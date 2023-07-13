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Депутат опубликовал заявление командующего 58-й армией об отстранении

Депутат опубликовал слова командующего 58-й армией Ивана Попова об отстранении от службы
Обращение генерала Ивана Попова к подчиненным опубликовал депутат Андрей Гурулев. Решение об отстранении от службы Попов связывает с «сложной ситуацией со старшим начальством»
Генерал Иван Попов
Генерал Иван Попов (Фото: Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации)

Командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов публично обратился к своим подчиненным, подтвердив факт своего отстранения по решению «старшего начальства». Обращение генерала опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев.

По словам Попова, за последние несколько дней «произошло много событий», в том числе отстранение его от должности командующего. «Я был всегда честен, с первого дня прибытия в нашу армию. Поэтому честно вам говорю: возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать, и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. И я, во имя вас, во имя погибших всех наших друзей боевых, не имел право врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии», — рассказал генерал.

Он отметил, что в ходе разговора с начальством заострил внимание на «самой главной трагедии современной войны», а именно — на отсутствие у российский войск контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, а также «массовой гибели и увечий наших с вами братьев от артиллерии противника». «Поднял еще ряд других проблем, высказал это на самом высоком уровне, откровенно и предельно жестко. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то, и стремительно, за один день состряпали приказ министра обороны, вывели распоряжение и от меня избавились», — сообщил Попов.

По его словам, 58-ю армию возглавил генерал-лейтенант Денис Лямин. Попов отметил в обращении, что ждет получения предложения по дальнейшему прохождению службы.

Иван Попов проходил службу в войсках Северо-Кавказского военного округа в различных должностях, начиная от командира взвода. Он окончил академию Генштаба, а в 2016 году указом президента России был назначен командиром 33-й отдельной мотострелковой бригады.

Когда именно Попов возглавил 58-ю армию неизвестно, однако в сводках Минобороны он называется командующим с начала июня. В последние месяцы генерал командовал обороной на запорожском участке фронта.

Первым об отстранении Попова сообщил телеграм-канал Grey Zone, который ранее связывали с ЧВК «Вагнер». По данным канала, на совещании с начальником генштаба Валерием Герасимовым, Попов заявил о необходимости проведения ротации подразделений российских войск, которые находятся длительное время на переднем крае линии боевого соприкосновения, а также замены подразделений, которые понесли значительные потери убитыми и ранеными.

Минобороны России информацию об отстранении Попова официально не комментировало.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
генерал отставка Минобороны Валерий Герасимов Военная операция на Украине Запорожская область Армия
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