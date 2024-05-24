Генералу Попову предъявили обвинение

Генерал-майору Ивану Попову предъявили обвинение, но тот не признал вину, сообщил его адвокат. Ранее экс-командующего 58-й армией арестовали по делу о мошенничестве на сумму более 130 млн руб. при закупке металлоконструкций

Иван Попов (Фото: Минобороны России)

Бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову предъявили обвинение, но тот не признает своей вины, сообщил его адвокат Сергей Буйновский, передал ТАСС.

«Все обвинения он отвергает, так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие», — сказал защитник.

Попова задержали по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Экс-командующего 58-й армией 17 мая арестовали на два месяца. Следствие считает его причастным к хищению в 2023 году свыше 1,7 тыс. т изделий металлопроката на сумму более 130 млн руб., предназначенных для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. «Коммерсантъ» называл в числе сообщников Попова бизнесмена из Краснодарского края и офицера Южного военного округа. Генералу грозит до десяти лет лишения свободы.

И следствие, и защита просят суд пересмотреть меру пресечения и назначить Попову домашний арест. Ранее Буйновский рассказал РБК, что в собственности у генерала есть одна квартира, полученная от государства, и два необустроенных земельных участка. Он также указывал на наличие «более серьезного фигуранта» в этом деле, однако отказался называть фамилию.

После начала военной операции на Украине Попов был назначен командующим 58-й общевойсковой армией, отвечавшей за запорожское направление. В июле 2023 года депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение генерала к военнослужащим, в котором тот говорил о «сложной ситуации со старшим начальством». В частности, Попов рассказал, что доложил руководству об отсутствии средств контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, а также о «массовой гибели и увечьях» солдат, после чего был отстранен от должности «за один день». В том же месяце его направили в Сирию «одним из руководителей» российского военного контингента, писал в телеграм-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Минобороны России официально не комментировало эту информацию, в Кремле не стали давать оценку сложившейся ситуации. Как отмечал первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак, «совесть Ивана чиста» и «Родина может гордиться такими командирами».