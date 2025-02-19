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Война санкций ,  
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Трамп назвал Венесуэлу врагом США

Трамп назвал Венесуэлу врагом Соединенных Штатов
Сюжет
Война санкций
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп назвал Венесуэлу врагом Соединенных Штатов на пресс-конференции при подписании новых указов в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Трамп напомнил, что в свой первый президентский срок он ввел санкции против Каракаса, но администрация предыдущего американского президента Джо Байдена «начала закупать у Венесуэлы нефть на миллиарды долларов».

«Почему они обратились к врагу и дали ему миллиарды и миллиарды долларов?» — посетовал Трамп.

Республиканец добавил, что у США достаточно запасов нефти и в таких сделках не было необходимости.

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В конце января 2024 года США отозвали решение о приостановке санкций в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы из-за «отсутствия прогресса между [президентом Венесуэлы Николасом] Мадуро, его представителями и оппозицией».

В январе 2025 года Мадуро в третий раз подряд вступил в должность президента Венесуэлы. Axios со ссылкой на военных советников из команды Трампа сообщил, что администрация республиканца хочет смены правительства Венесуэлы.

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