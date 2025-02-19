Трамп назвал Венесуэлу врагом США
Президент США Дональд Трамп назвал Венесуэлу врагом Соединенных Штатов на пресс-конференции при подписании новых указов в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Трамп напомнил, что в свой первый президентский срок он ввел санкции против Каракаса, но администрация предыдущего американского президента Джо Байдена «начала закупать у Венесуэлы нефть на миллиарды долларов».
«Почему они обратились к врагу и дали ему миллиарды и миллиарды долларов?» — посетовал Трамп.
Республиканец добавил, что у США достаточно запасов нефти и в таких сделках не было необходимости.
В конце января 2024 года США отозвали решение о приостановке санкций в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы из-за «отсутствия прогресса между [президентом Венесуэлы Николасом] Мадуро, его представителями и оппозицией».
В январе 2025 года Мадуро в третий раз подряд вступил в должность президента Венесуэлы. Axios со ссылкой на военных советников из команды Трампа сообщил, что администрация республиканца хочет смены правительства Венесуэлы.
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