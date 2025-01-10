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Мадуро в третий раз подряд вступил в должность президента Венесуэлы

Николас Мадуро (в центре) с супругой Силией Флорес во время прибытия в Федеральный законодательный дворец на церемонию инаугурации
Николас Мадуро (в центре) с супругой Силией Флорес во время прибытия в Федеральный законодательный дворец на церемонию инаугурации (Фото: Matias Delacroix / AP / ТАСС)

Николас Мадуро принес присягу на инаугурации в здании Национальной ассамблеи Венесуэлы и в третий раз подряд вступил в должность президента страны. Об этом сообщает пресс-служба венесуэльского парламента.

Мадуро поклялся «историей и своей жизнью», что выполнит все обязательства в рамках мандата. Он занимает должность президента Венесуэлы с 2013 года.

Власти США не признали инаугурацию Мадуро и увеличили награду за информацию, которая приведет к его аресту, до $25 млн.

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Политика
Николас Мадуро

Президентские выборы в Венесуэле прошли летом 2024 года. Основная борьба развернулась между Мадуро и Гонсалесом. По итогам подсчета 80% голосов Национальный избирательный совет (CNE) объявил, что Мадуро набрал 51,2%, а его главный конкурент — 44,2%.

Оппозиция не признала эти результаты, в нескольких городах прошли массовые протесты против переизбрания Мадуро. В августе Верховный суд Венесуэлы признал действительными результаты, обнародованные Национальным избирательным советом, подтвердив победу Мадуро.

В США также заявили, что при обработке бюллетеней и объявлении результатов на президентских выборах в Венесуэле были допущены «серьезные ошибки», объявленные итоги не отражают «волю венесуэльского народа».

В 2020 году Соединенные Штаты объявили, что назначили награду в размере $15 млн за информацию, которая приведет к аресту Мадуро. «Народ Венесуэлы заслуживает прозрачного, ответственного, представительного правительства, которое обслуживает нужды людей и которое не предает доверие людей, потворствуя или нанимая государственных чиновников, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков», — отметили тогда в Госдепартаменте.

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Венесуэла Николас Мадуро инаугурация
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