Трамп заявил о согласии Венесуэлы принимать нелегалов и преступников
Власти Венесуэлы согласились принять обратно своих граждан, нелегально въехавших в Соединенные Штаты, в том числе членов преступной группировки Tren de Aragua. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Венесуэла также согласилась обеспечить их транспортировку обратно. Мы находимся в процессе возвращения рекордного числа нелегальных иммигрантов из всех стран», — написал он.
Трамп добавил, что из США также выдворяется рекордное количество преступников.
Ранее посланник Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл посетил Каракас, где встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
В венесуэльском МИДе отметили, что помимо миграционных вопросов на встрече обсуждалось негативное влияние экономических санкций против Венесуэлы и целостность венесуэльской политической системы.
По итогам встречи также были освобождены шесть задержанных ранее в Венесуэле американцев. Они отправились в США вместе с Гренеллом.
В конце января власти Колумбии согласилась принять депортируемых из США мигрантов после угроз Вашингтона ввести пошлины в 25% на колумбийские товары. Изначально Богота не пустила два военных самолета США, на борту которых находились около 160 человек, сообщал тогда Reuters.
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