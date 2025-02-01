Трамп заявил о согласии Венесуэлы принимать нелегалов и преступников

Власти Венесуэлы согласились принять обратно своих граждан, нелегально въехавших в Соединенные Штаты, в том числе членов преступной группировки Tren de Aragua. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Венесуэла также согласилась обеспечить их транспортировку обратно. Мы находимся в процессе возвращения рекордного числа нелегальных иммигрантов из всех стран», — написал он.

Трамп добавил, что из США также выдворяется рекордное количество преступников.

Ранее посланник Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл посетил Каракас, где встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

В венесуэльском МИДе отметили, что помимо миграционных вопросов на встрече обсуждалось негативное влияние экономических санкций против Венесуэлы и целостность венесуэльской политической системы.

По итогам встречи также были освобождены шесть задержанных ранее в Венесуэле американцев. Они отправились в США вместе с Гренеллом.

В конце января власти Колумбии согласилась принять депортируемых из США мигрантов после угроз Вашингтона ввести пошлины в 25% на колумбийские товары. Изначально Богота не пустила два военных самолета США, на борту которых находились около 160 человек, сообщал тогда Reuters.