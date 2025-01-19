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Политика ,  
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Axios узнал, что команда Трампа хочет свергнуть президента Венесуэлы

Axios: команда Трампа хочет свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро
В администрации Трампа хотели бы, чтобы Мадуро повторил судьбу Асада — был свергнут и уехал в Россию, сказал Axios источник. Смена режима может быть мирной, добавил он. Мадуро 10 января вступил на пост президента в третий раз

Администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет смены правительства и президента Венесуэлы Николаса Мадуро без начала боевых действий в стране. Об этом сообщает Axios со ссылкой на военных советников из команды политика.

Команда республиканца хочет, чтобы Мадуро повторил судьбу свергнутого сирийского президента Башара Асада, сказали изданию собеседники.

«Мы были бы нисколько не против того, чтобы Мадуро соседствовал с Асадом в Москве», — заявил Axios советник Трампа, участвующий в дискуссиях по внешней политике.

Смена режима, по словам источников, не обязательно должна сопровождаться военными действиями.

Венесуэла является проблемной для США страной из-за потока мигрантов, отмечает Axios. Сенатор от Флориды и кандидат на пост главы Госдепа во второй администрации Трампа Марко Рубио ранее заявил, что Венесуэла  «управляется организацией, занимающейся наркоторговлей, которая возвела себя в ранг национального государства».

Мадуро в третий раз подряд вступил в должность президента Венесуэлы
Политика
Николас Мадуро (в центре) с супругой Силией Флорес во время прибытия в Федеральный законодательный дворец на церемонию инаугурации

Мадуро 10 января в третий раз подряд вступил в должность президента Венесуэлы. Он управляет страной с 2013 года.

Власти США не признали инаугурацию Мадуро и увеличили награду за информацию, которая приведет к его аресту, до $25 млн.

Президентские выборы в Венесуэле прошли летом 2024 года. Основная борьба развернулась между Мадуро и Гонсалесом. кандидатом от оппозиции Эдмундо Гонсалесом. По итогам подсчета 80% голосов Национальный избирательный совет (CNE) объявил, что Мадуро набрал 51,2%, а его главный конкурент — 44,2%.

Оппозиция не признала эти результаты, в нескольких городах прошли массовые протесты против переизбрания Мадуро. В августе Верховный суд Венесуэлы признал действительными результаты, обнародованные Национальным избирательным советом, подтвердив победу Мадуро.

В США заявили, что при обработке бюллетеней и объявлении результатов на президентских выборах в Венесуэле были допущены «серьезные ошибки», объявленные итоги не отражают «волю венесуэльского народа».

«Народ Венесуэлы заслуживает прозрачного, ответственного, представительного правительства, которое обслуживает нужды людей и которое не предает доверие людей, потворствуя или нанимая государственных чиновников, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков», — заявили в Госдепартаменте.

Сирийские повстанческие группировки во главе с Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ, признана в России террористической организацией и запрещена) свергли Асада в начале декабря. Экс-президент Сирии бежал с семьей в Россию, они получили убежище.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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