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Военная операция на Украине ,  
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Reuters узнал о визите посланника Трампа в Киев в день встречи в Эр-Рияде

Сюжет
Военная операция на Украине
Кит Келлог
Кит Келлог (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог вечером, 18 февраля, отправится в Киев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с графиком Келлога.

«Посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог направляется в Киев сегодня вечером», — говорится в сообщении.

Другие подробности предстоящего визита собеседник агентства не привел.

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Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде, Саудовская&nbsp;Аравия. 18 февраля 2025 года


Переговоры российской и американской делегаций прошли сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде. Как рассказал по итогам переговоров госсекретарь Марко Рубио, стороны договорились восстановить численность персонала посольств. Кроме того, дипломат назвал ключевой задачей в этих усилиях достижение соглашения «со всеми вовлеченными сторонами о приемлемом разрешении конфликта на Украине».

Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что стороны также намерены «заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам взаимного геополитического интереса» и «экономических и инвестиционных возможностей», которые появятся после завершения боевых действий на Украине.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, переговоры России и США по урегулированию украинского конфликта начнутся с того, что обе стороны назначат представителей по этой теме.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги переговоров, заявил, что никакие соглашения о судьбе Украины не могут быть заключены без участия украинских представителей.

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Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
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