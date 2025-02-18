Reuters узнал о визите посланника Трампа в Киев в день встречи в Эр-Рияде
Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог вечером, 18 февраля, отправится в Киев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с графиком Келлога.
«Посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог направляется в Киев сегодня вечером», — говорится в сообщении.
Другие подробности предстоящего визита собеседник агентства не привел.
Переговоры российской и американской делегаций прошли сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде. Как рассказал по итогам переговоров госсекретарь Марко Рубио, стороны договорились восстановить численность персонала посольств. Кроме того, дипломат назвал ключевой задачей в этих усилиях достижение соглашения «со всеми вовлеченными сторонами о приемлемом разрешении конфликта на Украине».
Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что стороны также намерены «заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам взаимного геополитического интереса» и «экономических и инвестиционных возможностей», которые появятся после завершения боевых действий на Украине.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, переговоры России и США по урегулированию украинского конфликта начнутся с того, что обе стороны назначат представителей по этой теме.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги переговоров, заявил, что никакие соглашения о судьбе Украины не могут быть заключены без участия украинских представителей.
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