 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Рубио и Лавров условились работать над проблемами отношений США и России

Рубио и Лавров договорились работать над проблемами в отношениях США и России
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине

Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, договорились работать над проблемами в российско-американских отношениях, сообщила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

Также Рубио подтвердил приверженность президента США Дональда Трампа поиску путей прекращения конфликта на Украине.

Российский МИД сообщил, что Лавров и Рубио договорились поддерживать канал коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях, а также для снятия барьеров, оставшихся от предыдущей администрации США, в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Зеленский выразил недовольство вежливым тоном диалога США и России
Политика

Кроме того, в ходе разговора дипломатами был поднят вопрос об улучшении условий для работы дипломатических миссий. «Условлено в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США», — говорится в сообщении МИДа.

После телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стороны начали подготовку своих команд для мирных переговоров. Трамп анонсировал встречу с представителями России и Украины в Саудовской Аравии. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность участия своей страны в процессе, отметив, что любые переговоры без Киева не могут быть легитимными.

Читайте РБК в Telegram.

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
Теги
Персоны
Сергей Лавров Марко Рубио Россия США Военная операция на Украине переговоры
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
Материалы по теме
Зеленский выразил недовольство вежливым тоном диалога США и России
Политика
Bloomberg сообщил о запланированной встрече представителей США и России
Политика
Келлог раскрыл, каких уступок от России по Украине могут ждать США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
В ЕС созвали экстренные заседания лидеров стран и глав МИДПолитика, 02:07
Минздрав предложил изменить порядок освидетельствования на опьянениеОбщество, 01:57
В Мюнхене скончались мать и дочь, сбитые автомобилем на митингеОбщество, 01:35
В Ингушетии в ходе покушения ранили экс-главу ГОВДОбщество, 00:59
Рубио и Лавров условились работать над проблемами отношений США и РоссииПолитика, 00:56
Зеленский выразил недовольство вежливым тоном диалога США и РоссииПолитика, 00:03
Украина не примет участия в переговорах в Саудовской АравииПолитика, 15 фев, 23:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Во что вкладывают средства управляющие компании ПИФовРБК и Финам, 15 фев, 23:22
Власти Сирии заявили, что судьбу отношений с Россией решит народПолитика, 15 фев, 23:11
Келлог раскрыл, каких уступок от России по Украине могут ждать СШАПолитика, 15 фев, 22:53
В Союзе торговых центров рассказали о переговорах по возвращению брендовБизнес, 15 фев, 22:29
Зеленский пригласил Келлога поехать с ним на фронтПолитика, 15 фев, 22:12
Сафонов впервые с декабря сыграет за ПСЖ в чемпионате ФранцииСпорт, 15 фев, 22:08
Умер актер и организатор концерта Scorpions в Липецке Валерий ЗиновОбщество, 15 фев, 22:04