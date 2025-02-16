Рубио и Лавров условились работать над проблемами отношений США и России

Рубио и Лавров договорились работать над проблемами в отношениях США и России

Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, договорились работать над проблемами в российско-американских отношениях, сообщила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

Также Рубио подтвердил приверженность президента США Дональда Трампа поиску путей прекращения конфликта на Украине.

Российский МИД сообщил, что Лавров и Рубио договорились поддерживать канал коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях, а также для снятия барьеров, оставшихся от предыдущей администрации США, в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Кроме того, в ходе разговора дипломатами был поднят вопрос об улучшении условий для работы дипломатических миссий. «Условлено в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США», — говорится в сообщении МИДа.

После телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стороны начали подготовку своих команд для мирных переговоров. Трамп анонсировал встречу с представителями России и Украины в Саудовской Аравии. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность участия своей страны в процессе, отметив, что любые переговоры без Киева не могут быть легитимными.