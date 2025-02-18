Лавров рассказал, как Россия и США начнут переговоры по Украине

США и Россия назначат представителей по Украине в ближайшее время, после этого стороны начнут консультации, сообщил Сергей Лавров. Госдеп сообщал, что стороны назначат «высокопоставленные команды».

Сергей Лавров (Фото: Hamad I Mohammed / Reuters)

Переговоры России и США по урегулированию украинского конфликта начнутся с того, что обе стороны назначат представителей по этой теме. Об этом журналистам рассказал глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в Саудовской Аравии.

По его словам, нужно в ближайшее время начать «процесс по украинскому урегулированию». «США в ближайшее время назовут своего представителя, после этого мы обозначим своего», — сказал Лавров.

После этого, по словам Лаврова, начнутся консультации сторон.

США и Россия назначат «соответствующие высокопоставленные команды», для урегулирования на Украине, говорил раньше Госдеп. Разрешение конфликта должно быть долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон, сообщал он. Представитель Госдепа добавил, что стороны сделали «важный шаг вперед» на пути к миру.

Делегации России и США провели на переговорах в Саудовской Аравии «серьезный разговор» по всем темам, говорил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.