Патрушев увидел в итогах конференции в Мюнхене признаки раскола Запада
Раскол среди западных держав стал очевиден на прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности, заявил в интервью «Аргументам и фактам» помощник президента России, постоянный член Совета безопасности Николай Патрушев.
«Очевидно, что в обозримом будущем одна группа стран солидаризируется с киевским неонацизмом и будет до изнеможения помогать Киеву, другая — займет нейтралитет, а третья — создаст коалицию по борьбе с неонацистской и милитаристской идеологией», — отметил помощник президента.
Патрушев добавил, что форум не принес ощутимых результатов в вопросах глобальной безопасности, а стал продолжением рупора коллективного Запада, который не признает многополярности и суверенитета других стран. Помощник президента подчеркнул, что попытки привлечь партнеров России из БРИКС и ШОС к антироссийской и проукраинской повестке потерпели неудачу, что только усугубило «раскол в стане западников».
Мюнхенская конференция по безопасности, прошедшая с 14 по 16 февраля, привлекла внимание резонансными заявлениями. Одним из них стало выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса, который отметил, что главные угрозы для Европы исходят не от России или Китая, а от внутренних проблем, вызванных отклонением от демократических принципов.
Глава конференции Кристоф Хойсген охарактеризовал форум как «европейский кошмар», отметив, что на мероприятии была жестко раскритикована политика Евросоюза и Германии, особенно со стороны США. Он подчеркнул, что конференция стала важным «прояснением» американской позиции. Хойсген также добавил, что в США даже среди республиканцев чувствуется страх перед своим президентом Дональдом Трампом.
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