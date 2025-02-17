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Военная операция на Украине ,  
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Маск оценил слезы председателя Мюнхенской конференции словом «жалкий»

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Военная операция на Украине
Кристоф Хойсген
Кристоф Хойсген (Фото: IMAGO/ dts / Nachrichtenagentur / Global Look Press)

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген не смог сдержать слез во время выступления на закрытии форума, что вызвало критику со стороны Илона Маска. Американский бизнесмен и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США назвал его «жалким».

В своей заключительной речи Хойсген эмоционально отреагировал на итоги форума, однако его реакция вызвала неоднозначные отклики.

«Серьезно, жалкий», — кратко выразил свое мнение Маск в комментарии под видео с этим моментом в соцсети X.

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Конференция проходила в Мюнхене с 14 по 16 февраля и привлекла внимание резонансными заявлениями. Одним из них стало выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса, который отметил, что главную угрозу для Европы представляют не Россия и Китай, а внутренние проблемы континента, связанные с отходом от демократических принципов.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген охарактеризовал форум 2025 года как «европейский кошмар», отметив резкую критику в адрес политики Евросоюза и властей Германии, прозвучавшую от вице-президента США.

По мнению Хойсгена, конференция стала «весьма проясняющей» в контексте американской позиции, при этом он подчеркнул, что даже среди республиканцев в США ощущается страх перед своим президентом Дональдом Трампом.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, глава департамента эффективности государственного управления США
28 июня 1971 года
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