Маск оценил слезы председателя Мюнхенской конференции словом «жалкий»
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген не смог сдержать слез во время выступления на закрытии форума, что вызвало критику со стороны Илона Маска. Американский бизнесмен и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США назвал его «жалким».
В своей заключительной речи Хойсген эмоционально отреагировал на итоги форума, однако его реакция вызвала неоднозначные отклики.
«Серьезно, жалкий», — кратко выразил свое мнение Маск в комментарии под видео с этим моментом в соцсети X.
Конференция проходила в Мюнхене с 14 по 16 февраля и привлекла внимание резонансными заявлениями. Одним из них стало выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса, который отметил, что главную угрозу для Европы представляют не Россия и Китай, а внутренние проблемы континента, связанные с отходом от демократических принципов.
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген охарактеризовал форум 2025 года как «европейский кошмар», отметив резкую критику в адрес политики Евросоюза и властей Германии, прозвучавшую от вице-президента США.
По мнению Хойсгена, конференция стала «весьма проясняющей» в контексте американской позиции, при этом он подчеркнул, что даже среди республиканцев в США ощущается страх перед своим президентом Дональдом Трампом.
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