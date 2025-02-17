Глава Мюнхенской конференции назвал форум «европейским кошмаром»
Мюнхенская конференции по безопасности (MSC) в 2025 году показала, что США при президенте Дональде Трампе «живут на другой планете», заявил председатель форума в эфире ZDF.
«В каком-то смысле это был европейский кошмар», — оценил Хойсген.
Конференцию он счел в то же время и «весьма проясняющей» относительно позиции США, а также отметил поддержку со стороны украинского президента Владимира Зеленского. «Мы также заметили, что даже сенаторы-республиканцы опасаются выступать публично, поскольку боятся своего президента», — поделился дипломат.
В своей заключительной речи в последний день конференции Хойсген не сдержал эмоций. Он рассказал, что форум начался как трансатлантический, но выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса показало, что общие ценности таковыми больше не являются. Затем у Хойсгена сорвался голос, он прервал выступление и спустился в зал под стоячие овации.
Выступление Вэнса, о котором он упомянул, прозвучало в первый день работы Мюнхенской конференции, 14 февраля. Политик выступил с резкой критикой политики Евросоюза в отношении мигрантов, президентских выборов в Румынии, немецких парламентских выборов и ситуации с партией «Альтернатива для Германии», свободы слова, а также других тем.
«Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, — это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний актор. Это угроза изнутри — отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с Соединенными Штатами Америки», — сказал Вэнс.
Участники форума были ошеломлены его речью, пишет New York Times. Немецкий министр обороны Борис Писториус сказал: «Если я правильно его понял, он сравнивает части Европы с авторитарными режимами, это неприемлемо». «Куда пойдет наша демократия дальше, решать нам», — сказал канцлер Олаф Шольц.
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