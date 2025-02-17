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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Глава Мюнхенской конференции назвал форум «европейским кошмаром»

Кристоф Хойсген: Мюнхенская конференция стала европейским кошмаром
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
В этом году конференция запомнилась выступлением вице-президента США, резко раскритиковавшего политику Евросоюза и властей Германии. Руководитель форума счел, что произошедшее стало довольно «проясняющим»
Кристоф Хойсген
Кристоф Хойсген (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Мюнхенская конференции по безопасности (MSC) в 2025 году показала, что США при президенте Дональде Трампе «живут на другой планете», заявил председатель форума в эфире ZDF.

«В каком-то смысле это был европейский кошмар», — оценил Хойсген.

Конференцию он счел в то же время и «весьма проясняющей» относительно позиции США, а также отметил поддержку со стороны украинского президента Владимира Зеленского. «Мы также заметили, что даже сенаторы-республиканцы опасаются выступать публично, поскольку боятся своего президента», — поделился дипломат.

«Угроза изнутри»: с каким предупреждением Джей Ди Вэнс обратился к Европе
Политика
Джей Ди Вэнс

В своей заключительной речи в последний день конференции Хойсген не сдержал эмоций. Он рассказал, что форум начался как трансатлантический, но выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса показало, что общие ценности таковыми больше не являются. Затем у Хойсгена сорвался голос, он прервал выступление и спустился в зал под стоячие овации.

Выступление Вэнса, о котором он упомянул, прозвучало в первый день работы Мюнхенской конференции, 14 февраля. Политик выступил с резкой критикой политики Евросоюза в отношении мигрантов, президентских выборов в Румынии, немецких парламентских выборов и ситуации с партией «Альтернатива для Германии», свободы слова, а также других тем.

«Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, — это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний актор. Это угроза изнутри — отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с Соединенными Штатами Америки», — сказал Вэнс.

Участники форума были ошеломлены его речью, пишет New York Times. Немецкий министр обороны Борис Писториус сказал: «Если я правильно его понял, он сравнивает части Европы с авторитарными режимами, это неприемлемо». «Куда пойдет наша демократия дальше, решать нам», — сказал канцлер Олаф Шольц.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Мюнхенская конференция по безопасности США Евросоюз
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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