Лавров на вопрос об уступках на Украине ответил словами о Гренландии

Нуук, Гренландия (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров упомянул Данию и Гренландию, отвечая на вопрос журналиста CNN о возможных территориальных уступках в контексте событий на Украине.

Журналист CNN, задавая вопрос, отметил, что, по мнению многих в США, ради достижения прочного мира обеим сторонам придется пойти на болезненные компромиссы и уступки.

«Вы про Данию с Гренландией?» — уточнил министр (цитата по ТАСС).

После этого Лавров предложил журналисту продолжить задавать вопросы на английском языке и отметил, что американской стороне стоит внимательнее изучать историю. Он напомнил, что Украина уже получила значительные территории при образовании СССР.

Президент США Дональд Трамп в январе 2025 года заявил, что рассчитывает на достижение соглашения о переходе Гренландии под контроль Вашингтона.

«Думаю, мы договоримся с Гренландией. Уверен, что добьемся этого», — сказал американский лидер журналистам.

Трамп отметил, что не понимает, какие претензии на остров имеет Дания. По словам американского лидера, если датские власти не позволят Гренландии стать частью США, это можно расценивать как «очень недружественный акт».

Интерес Трампа к Гренландии возник еще в его первый президентский срок, после победы на выборах 2024 года он вновь вернулся к этой идее. В начале января, выступая перед прессой, он не стал исключать возможности использования экономического или военного давления для достижения своих целей.

Перед инаугурацией Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Американский лидер открыто заявил о намерении взять Гренландию под контроль.

Фредериксен в ответ на это подчеркнула, что остров является автономной территорией Дании и не может быть предметом продажи, хотя признала высокий интерес Вашингтона к региону. В свою очередь премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не должен находиться под управлением ни Дании, ни США.