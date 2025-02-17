Рубио прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с российской делегацией, сообщает Reuters. Это событие стало продолжением дипломатической активности после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого было выражено намерение начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
Рубио встретится с российскими представителями в Саудовской Аравии вместе с советником по национальной безопасности Майком Уолтцем и спецпредставителем Белого дома по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.
Президент Украины Владимир Зеленский также находится в регионе с визитом в ОАЭ, но не планирует встречаться с российскими или американскими чиновниками. По данным агентства, Украина не была приглашена на эти переговоры.
В Кремле сообщили, что Россию будут представлять глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Переговоры будут посвящены «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов».
Вашингтон ожидает от России конкретных действий в процессе урегулирования конфликта с Украиной в ближайшие недели, заявил Рубио 16 февраля. Он отметил, что одного телефонного звонка или одной встречи недостаточно для разрешения конфликта между Москвой и Киевом.
Госсекретарь США подчеркнул, что урегулирование ситуации — это долгий процесс, который начинается с первого шага. Он также отметил, что после телефонного разговора президентов США и России 12 февраля будет продолжена подготовка к переговорам, но деталей о процессе пока нет.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает опираться на опыт прошлых лет в ведении переговоров и избегать ложных обещаний.
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