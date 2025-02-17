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Военная операция на Украине ,  
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Кремль объяснил выбор места для переговоров России и США

Песков: Саудовская Аравия как место переговоров устраивает и Россию, и США
Сюжет
Военная операция на Украине
Саудовская Аравия в качестве площадки для переговоров устроила и Россию, и США, сообщил Песков. 18 февраля глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков встретятся в Эр-Рияде с американской делегацией
Виды&nbsp;Эр-Рияда
Виды Эр-Рияда (Фото: Jordan Pix / Getty Images)

Россия и США выбрали Саудовскую Аравию в качестве площадки для переговоров, поскольку это место устроило обе стороны, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Как отметил Песков, о возможности встречи на высшем уровне в Саудовской Аравии ранее упоминал президент США Дональд Трамп. «Вот в рамках такого понимания, что это место в целом устраивает и американскую сторону, и российскую сторону, было принято такое совместное решение», — отметил он.

Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков 18 февраля проведут встречу с американской делегацией в Эр-Рияде. Переговоры будут посвящены «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов», сообщил Песков.

Песков не ответил на вопрос об участии Дмитриева в переговорах в Эр-Рияде
Политика
Кирилл Дмитриев

«Интерфакс» и Reuters со ссылкой на источники писали, что в Саудовскую Аравию также поедет глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, чтобы обсудить с представителями США укрепление двустороннего экономического сотрудничества.

Песков оставил без комментариев вопрос, действительно ли Дмитриев будет участвовать в переговорах.

В середине февраля Москва и Вашингтон сообщили, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, в том числе обсудили вопрос урегулирования конфликта на Украине. Беседа продолжалась 1,5 часа. Лидеры двух стран договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личных встреч, сообщали в Кремле.

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Саудовская Аравия переговоры Дмитрий Песков Военная операция на Украине
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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