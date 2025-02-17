Кремль объяснил выбор места для переговоров России и США
Россия и США выбрали Саудовскую Аравию в качестве площадки для переговоров, поскольку это место устроило обе стороны, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Как отметил Песков, о возможности встречи на высшем уровне в Саудовской Аравии ранее упоминал президент США Дональд Трамп. «Вот в рамках такого понимания, что это место в целом устраивает и американскую сторону, и российскую сторону, было принято такое совместное решение», — отметил он.
Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков 18 февраля проведут встречу с американской делегацией в Эр-Рияде. Переговоры будут посвящены «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов», сообщил Песков.
«Интерфакс» и Reuters со ссылкой на источники писали, что в Саудовскую Аравию также поедет глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, чтобы обсудить с представителями США укрепление двустороннего экономического сотрудничества.
Песков оставил без комментариев вопрос, действительно ли Дмитриев будет участвовать в переговорах.
В середине февраля Москва и Вашингтон сообщили, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, в том числе обсудили вопрос урегулирования конфликта на Украине. Беседа продолжалась 1,5 часа. Лидеры двух стран договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личных встреч, сообщали в Кремле.
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