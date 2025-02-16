Рубио рассказал, что США ожидают от России в ближайшие дни по Украине

Одним разговором или встречей не решить такой конфликт, как между Москвой и Киевом, и теперь Вашингтон ждет от российской стороны конкретных действий, сказал Рубио. Кремль отмечал, что будет опираться на «опыт прошлых лет»

Марко Рубио (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

США в ближайшие дни и недели ожидают от России подтверждения серьезности своих намерений насчет урегулирования конфликта с Украиной, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью CBS.

«В конце концов, одним телефонным звонком мир не установишь. Один телефонный звонок не решит проблему такой сложной войны, как эта», — отметил Рубио.

Госсекретарь США напомнил, что «один звонок не сделает этого, одна встреча не сделает этого», и «предстоит пройти долгий путь», прежде чем конфликт завершится. Но, вместе с тем, «длинный путь начинается с первого шага». Он подчеркнул стремление Трампа добиться устойчивого и справедливого решения, которое защищало бы суверенитет Украины и не привело к еще одному конфликту через три-четыре года.

Рубио уточнил, что никакого процесса дипломатического урегулирования пока нет, поскольку был лишь разговор между российским и американским президентами, которые выразили готовность к продолжению диалога. «Я предполагаю, что в дальнейшем состоятся беседы, чтобы выяснить, как будет выглядеть процесс обсуждения, и тогда, возможно, мы сможем начать делиться более подробной информацией. Так что это немного преждевременно», — сказал госсекретарь.

Президенты Дональд Трамп и Владимир Путин созвонились 12 февраля и договорились начать подготовку к переговорам. Москва вслед за этим начала формировать команду для ведения диалога, ее состав пока не раскрывается. «Сейчас время прагматизма, время опираться на опыт прошлых лет. И как раз вот этот опыт прошлых лет [поможет] <...> не угодить в сети каких-то лживых обещаний», — рассказал представитель российского президента Дмитрий Песков.

Эксперты поделились с РБК осторожным оптимизмом относительно состоявшегося разговора президентов и предостерегли от преждевременных выводов. «Дистанция, которую предстоит проделать от нынешнего разговора до какого-то полноценного соглашения, невероятно длинна и невероятно сложна. Нет ничего опаснее легкомыслия и поверхностности, потому что риски и вызовы большие», — сказал председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.