Вице-президент США пообещал «шокирующую сделку» по Украине

Джей Ди Вэнс (Фото: Leah Millis / Reuters)

США наложат на Россию санкции и, возможно, предпримут против нее военные действия, если президент Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, и такая сделка шокирует многих, заявил в интервью The Wall Street Journal (WSJ) американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

По его словам, США сохраняют вариант как применить экономическое воздействие, так и отправить американские войска на Украину в случае, если Москва не примет условия.

Вэнс считает, что запланированная сделка по прекращению военных действий на Украине, которую ранее анонсировал американский лидер Дональд Трамп, «шокирует многих людей».

Ранее Трамп заявлял, что США дадут Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу. Республиканец оценил объем сделки в $500 млн.

В феврале президенты России и США провели телефонный разговор. Это был их первый официальный контакт после возвращения Трампа в Белый дом. Трамп 8 февраля сообщил в беседе с New York Post, что разговаривал с Путиным о военном конфликте России и Украины, а также заверил, что у США есть конкретный план завершения боев, Кремль не стал комментировать это заявление. После телефонного разговора с Путиным американский лидер заявил, что они договорились о «немедленном» начале переговоров по Украине. В Кремле заявили, что американский президент выступил за скорейшее прекращение боевых действий мирным путем. Путин согласился с ним в том, что «долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров».

Москва неоднократно говорила о готовности к переговорам с Киевом. Путин в качестве условий для прекращения огня предлагал вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признать эти четыре региона и Крым частью России, утвердить внеблоковый статус Украины и снять международные санкции. Украинский лидер Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.

Киев также заявлял о готовности к мирному урегулированию конфликта при обеспечении гарантий безопасности. Зеленский считает, что это возможно при частичном вступлении Украины в НАТО и сохранении поставок оружия. При этом он исключал отказ от утраченных территорий и допускал их возвращение дипломатическим путем после окончания боевых действий.