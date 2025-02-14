Трамп заявил об ожидании завершения конфликта, а не уступок от России

В контексте урегулирования на Украине ожидаются не уступки со стороны России, а завершение кровопролития, заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«Я хочу, чтобы кровопролитие прекратилось… Что касается переговоров: может, они (Россия — РБК) многое уступят, может, нет», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

По словам американского лидера, Россия «забирает довольно большой кусок территории».

Президент США отметил, что при предыдущих американских лидерах Киев «многое терял». При Бараке Обаме Украина потеряла Крым, при Джо Байдене казалось, что страна «потеряет все», отметил Трамп. Беспорядок на Украине «надо прекратить», добавил он.

Трамп также выразил уверенность в желании российского президента Владимира Путина урегулировать конфликт с Украиной. Президент США добавил, что доверяет Путину в этом вопросе.

12 февраля Путин и Трамп поговорили по телефону. Американский лидер заявил, что они договорились о «немедленном» начале переговоров по Украине. Президенты также условились встретиться лично и пригласили друг друга в свои страны.

В Кремле заявили, что американский президент выступил за скорейшее прекращение боевых действий мирным путем. Путин согласился с ним в том, что «долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров».