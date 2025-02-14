 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп заявил об ожидании завершения конфликта, а не уступок от России

Сюжет
Военная операция на Украине

В контексте урегулирования на Украине ожидаются не уступки со стороны России, а завершение кровопролития, заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«Я хочу, чтобы кровопролитие прекратилось… Что касается переговоров: может, они (Россия — РБК) многое уступят, может, нет», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

По словам американского лидера, Россия «забирает довольно большой кусок территории».

Президент США отметил, что при предыдущих американских лидерах Киев «многое терял». При Бараке Обаме Украина потеряла Крым, при Джо Байдене казалось, что страна «потеряет все», отметил Трамп. Беспорядок на Украине «надо прекратить», добавил он.

Трамп также выразил уверенность в желании российского президента Владимира Путина урегулировать конфликт с Украиной. Президент США добавил, что доверяет Путину в этом вопросе.

Песков дал совет Европе, как «застолбить» место в переговорах по Украине
Политика
Дмитрий Песков

12 февраля Путин и Трамп поговорили по телефону. Американский лидер заявил, что они договорились о «немедленном» начале переговоров по Украине. Президенты также условились встретиться лично и пригласили друг друга в свои страны.

В Кремле заявили, что американский президент выступил за скорейшее прекращение боевых действий мирным путем. Путин согласился с ним в том, что «долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров».

Читайте РБК в Telegram.

FT узнала, когда на Западе ожидают сделки Путина и Трампа

Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в Мюнхене

Бизнес-джет ВВС США приземлился в Москве

Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины
Теги
Персоны
Дональд Трамп Военная операция на Украине Россия Украина
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Трамп заявил о желании скорее провести встречи с Путиным и Си Цзиньпином
Политика
Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в Мюнхене
Политика
Глава Пентагона назвал предметом переговоров объем помощи Киеву в будущем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 94,92 (-3,09) Инвестиции, 13 фев, 18:04 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,03 (-3,02) Инвестиции, 13 фев, 18:04
Трамп назвал причину звонка Путину до разговора с ЗеленскимПолитика, 04:15
Times рассказала, как коридоры НАТО опустели после беседы Трампа и ПутинаПолитика, 04:03
Трамп заявил об ожидании завершения конфликта, а не уступок от РоссииПолитика, 03:37
Трамп согласился с Путиным насчет причины начала конфликта на УкраинеПолитика, 03:33
Спецпосланник Трампа допустил «потенциальную потерю территорий» УкраинойПолитика, 03:01
Шольц объяснил чрезвычайной ситуацией важность увеличить помощь КиевуПолитика, 02:52
В Госдуме предложили ввести денежные выплаты за брак более 30 летОбщество, 02:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп заявил о желании скорее провести встречи с Путиным и Си ЦзиньпиномПолитика, 02:01
Трамп анонсировал встречу России, Украины и США в Саудовской АравииПолитика, 01:38
Винник поблагодарил за освобождение Путина, Трампа и спецслужбыПолитика, 01:32
Футболист сборной России не спас ПАОК от поражения в Лиге ЕвропыСпорт, 01:16
Киев опроверг слова Трампа о переговорах с Россией в МюнхенеПолитика, 01:09
В МВД заявили о проверке после сообщений о стрельбе в кафе в МосквеОбщество, 01:00
Володин поручил разобраться с ошибкой в имени Дантеса в документеОбщество, 00:46