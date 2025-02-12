В Эстонии заявили о готовности предложить США свои редкоземельные металлы

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Эстония готова предложить США редкоземельные металлы в обмен на помощь, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в ходе интервью радиостанции Vikerraadio, сообщает ERR. Министр отметил, что такие металлы могут стать важным элементом в экономических отношениях между странами, подчеркнув, что это будет выгодно именно Эстонии.

«Мы можем предложить США интересные и эффективные экономические отношения», — отметил он, добавив, что важно избежать «колониальных решений», таких как вывоз полезных ископаемых без переработки.

Цахкна отметил, что в Эстонии обсуждается разработка стратегии, которая будет предусматривать переработку полезных ископаемых на месте их добычи, а не просто экспорт их в сыром виде.

В прошлом году Эстония присоединилась к возглавляемой США коалиции по редкоземельным металлам, в которой подчеркнута важность переработки полезных ископаемых в местах их добычи. Цахкна добавил, что для разработки и реализации этой стратегии в Эстонии потребуются значительные инвестиции, которые, по его мнению, могут прийти из международного капитала.

Министр также заявил, что Эстония готова к конкуренции с другими странами, такими как Франция, которые являются ее важными союзниками.

«Вопрос в том, кто сделает лучшее предложение», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают получить от Украины редкоземельные металлы на сумму около $500 млрд в обмен на поддержку. Трамп отметил, что Украина уже согласилась на это, и подчеркнул, что США не чувствуют себя обманутыми. В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский выразил готовность к совместной добыче полезных ископаемых с западными странами, но исключил передачу ресурсов США безвозмездно.

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что схема «вечером металлы, утром оружие» не подходит для Киева. Он предложил, чтобы Украина заключила сделку по военной помощи в обмен на редкоземельные металлы, но при условии, что оружие будет поставлено первым.

В Кремле, комментируя предложения Трампа, заявили, что США фактически предлагают Киеву купить помощь, но было бы лучше, если бы они вовсе прекратили ее оказывать, что могло бы поспособствовать завершению конфликта.