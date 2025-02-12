 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Эстонии заявили о готовности предложить США свои редкоземельные металлы

Фото: Parilov / Shutterstock
Фото: Parilov / Shutterstock

Эстония готова предложить США редкоземельные металлы в обмен на помощь, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в ходе интервью радиостанции Vikerraadio, сообщает ERR. Министр отметил, что такие металлы могут стать важным элементом в экономических отношениях между странами, подчеркнув, что это будет выгодно именно Эстонии.

«Мы можем предложить США интересные и эффективные экономические отношения», — отметил он, добавив, что важно избежать «колониальных решений», таких как вывоз полезных ископаемых без переработки.

Цахкна отметил, что в Эстонии обсуждается разработка стратегии, которая будет предусматривать переработку полезных ископаемых на месте их добычи, а не просто экспорт их в сыром виде.

В прошлом году Эстония присоединилась к возглавляемой США коалиции по редкоземельным металлам, в которой подчеркнута важность переработки полезных ископаемых в местах их добычи. Цахкна добавил, что для разработки и реализации этой стратегии в Эстонии потребуются значительные инвестиции, которые, по его мнению, могут прийти из международного капитала.

Министр также заявил, что Эстония готова к конкуренции с другими странами, такими как Франция, которые являются ее важными союзниками.

«Вопрос в том, кто сделает лучшее предложение», — подчеркнул он.

Эксперты усомнились в выгоде Трампа от редкоземельных металлов на Украине
Экономика
Фото:Uriel Sinai / Getty Images

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают получить от Украины редкоземельные металлы на сумму около $500 млрд в обмен на поддержку. Трамп отметил, что Украина уже согласилась на это, и подчеркнул, что США не чувствуют себя обманутыми. В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский выразил готовность к совместной добыче полезных ископаемых с западными странами, но исключил передачу ресурсов США безвозмездно.

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что схема «вечером металлы, утром оружие» не подходит для Киева. Он предложил, чтобы Украина заключила сделку по военной помощи в обмен на редкоземельные металлы, но при условии, что оружие будет поставлено первым.

В Кремле, комментируя предложения Трампа, заявили, что США фактически предлагают Киеву купить помощь, но было бы лучше, если бы они вовсе прекратили ее оказывать, что могло бы поспособствовать завершению конфликта.

Читайте РБК в Telegram.

Евросоюз задумался об ограничении цен на газ из-за рекордного роста

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября

Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине

Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта

Винер ушла с поста тренера сборной по художественной гимнастике

В Европе оценили, сколько военных ЕС сможет отправить на Украину

РБК запускает винный салон. Расписание

Трамп назвал освобождение Фогеля частью завершения конфликта на Украине. Видео

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды

В Сочи водителю выписали штраф за поездку енотов на крыше машины. Видео
Теги
Эстония США металлы полезные ископаемые
Материалы по теме
Кулеба счел плохой для Киева схему «вечером металлы, утром оружие»
Политика
Трамп предложил Украине менять редкоземельные металлы на помощь США
Политика
Шольц назвал эгоистичным план Трампа по обмену помощи Украины на металлы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18) Инвестиции, 18:17 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75) Инвестиции, 18:17
Путин и Трамп договорились об организации личной встречиПолитика, 20:11
Трамп заявил, что договорился с Путиным начать переговоры по Украине⁠Политика, 20:10
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 20:07
«Зенит» объявил о переходе защитника из клуба МоуриньюСпорт, 20:07
В Эстонии заявили о готовности предложить США свои редкоземельные металлыПолитика, 20:06
Путин пригласил Трампа в МосквуПолитика, 20:02
Трамп рассказал о длинном телефоном разговоре с Путиным⁠Политика, 19:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд отказал следствию в домашнем аресте основателя iSpringОбщество, 19:55
CNN сообщил о разговоре Путина и Трампа⁠Политика, 19:49
Адвокат Винника сообщил о его скором освобождении из тюрьмы в СШАПолитика, 19:48
Вратарь забросил шайбу в матче Молодежной хоккейной лигиСпорт, 19:42
Британскую контрразведку уличили во лжи в суде об агенте-насильникеПолитика, 19:39
Синоптик и врачи оценили влияние «барометрического удара» на россиянОбщество, 19:31
Аналитики «Сбера» внепланово обновили подборку лучших дивидендных акцийИнвестиции, 19:24