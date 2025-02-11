Трамп заявил, что Украина «может стать Россией»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «может стать Россией» и что он хочет гарантировать безопасность вложенных денег. Об этом он сказал в интервью Fox News.
«Они [украинцы] могут заключить сделку, а могут не заключить. Они могут стать Россией когда-нибудь, а могут не стать», — сказал Трамп. По его словам, он хочет вернуть вложенные средства.
Он напомнил, что США рассчитывают получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд. На прошлой неделе Трамп попросил у украинского коллеги Владимира Зеленского дать что-то взамен денег, потраченных на Украину, упомянув редкоземельные металлы. «По сути, они уже согласились на это, и мы по крайней мере не чувствуем себя дураками», — подчеркнул он.
Американский лидер также сообщил, что за прошлую неделю был достигнут «огромный прогресс» по Украине. Трамп считает, что и Россия, и Украина хотят заключить сделку.
Он анонсировал разговор с Зеленским на этой неделе.
Материал дополняется
Валуев прокомментировал запрет на въезд в Азербайджан фразой «Восток — дело тонкое»
«Ростех» показал полет Су-57 на авиасалоне в Индии. Видео
Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду
Эксперты дали прогноз по ключевой ставке на ближайшем заседании ЦБ
«Дети остаются с мамой, алименты — с папой». Бакальчук объявил, что развелся с Ким
РБК запускает винный салон. Расписание
Латвия пригрозила закрыть границу с Россией за несколько часов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
ЕС собрался захватывать российские танкеры
По роману Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» снимут сериал
Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально