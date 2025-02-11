Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «может стать Россией» и что он хочет гарантировать безопасность вложенных денег. Об этом он сказал в интервью Fox News.

«Они [украинцы] могут заключить сделку, а могут не заключить. Они могут стать Россией когда-нибудь, а могут не стать», — сказал Трамп. По его словам, он хочет вернуть вложенные средства.

Он напомнил, что США рассчитывают получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд. На прошлой неделе Трамп попросил у украинского коллеги Владимира Зеленского дать что-то взамен денег, потраченных на Украину, упомянув редкоземельные металлы. «По сути, они уже согласились на это, и мы по крайней мере не чувствуем себя дураками», — подчеркнул он.

Американский лидер также сообщил, что за прошлую неделю был достигнут «огромный прогресс» по Украине. Трамп считает, что и Россия, и Украина хотят заключить сделку.

Он анонсировал разговор с Зеленским на этой неделе.

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