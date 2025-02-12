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Кулеба счел плохой для Киева схему «вечером металлы, утром оружие»

Экс-глава МИД Кулеба: схема «вечером металлы, утром оружие» плоха для Украины
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев должен заключить сделку о военной поддержке в обмен на редкоземельные металлы, но при условии: «оружие сначала, а металлы потом», считает экс-глава МИД Украины
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Киев должен заключить сделку о военной помощи в обмен на редкоземельные металлы, но принцип «вечером металлы, утром оружие» в этом случае не подойдет, считает бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Есть возможность получить сегодня уже то, что тебе наиболее нужно, чтобы сохранить государство и достичь своих целей. <...> Если из серии «сейчас все отдайте, вечером металлы, утром оружие», это была бы плохая история. А если схема «вечером оружие, а металлы когда-то, только подпишите здесь, что это будет так», то с точки зрения национальных интересов Украины здесь и сейчас нормальное соглашение», — сказал он в интервью медиагруппе Deutsche Welle (DW, признана Минюстом России иноагентом).

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Дмитрий Кулеба

США рассчитывают получить эквивалент потраченных на Украину денег в виде редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд, заявил президент Дональд Трамп. Он считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский должен дать что-то взамен поддержки. «По сути, они уже согласились на это, и мы, по крайней мере, не чувствуем себя дураками», — подчеркнул Трамп. Все пользовались «старыми добрыми Соединенными Штатами», но больше не будут, заверил американский лидер.

Зеленский выразил готовность к совместной с западными странами добыче полезных ископаемых в обмен на помощь. При этом он исключил передачу ресурсов США даром.

В Кремле, комментируя предложение Трампа о сделке по редкоземельным металлам, заявили, что Вашингтон предлагает Киеву покупать помощь, но лучше бы вообще не оказывать ее и тем самым способствовать завершению конфликта.

Еще в 2022 году к России отошли территории, на которых сконцентрированы месторождения полезных ископаемых — более 60% угольных, 11% нефтяных, 20% природного газа, 42% черных металлов и 33% редкоземельных и других важных металлов, включая литий, сказал РБК член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института географии РАН Аркадий Тишков. Он также отметил, что в 2025 году ситуация продолжает меняться не в пользу Украины.

«Forbes Украина» оценивает запасы полезных ископаемых в $15 трлн, в то же время The Washington Post еще в 2022 году со ссылкой на аналитиков писала, что под контролем России уже оказались месторождения с запасами на $12,4 трлн.

«Не уверен, что в сложившейся ситуации новые инвесторы заинтересуются перспективами добычи здесь лития, титана и редкоземельных элементов. А старые типа European Lithium Ukraine Петра Порошенко уже давно в деле», — сказал Тишков.

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Елена Чернышова
Дмитрий Кулеба Дональд Трамп конфликт на Украине военная помощь полезные ископаемые
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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