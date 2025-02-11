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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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В Кремле сочли важным цитирование слов Путина в соцсети Трампа

Песков оценил важность перепоста статьи со словами Путина в аккаунте Трампа
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Возвращение Трампа в Белый дом
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Факт того, что высказывания президента России Владимира Путина принимаются к сведению в Вашингтоне, в Кремле считают важным. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал журналистам репост в Truthsocial американского президента Дональда Трампа статьи CNBC с цитатой Путина.

Речь идет о заметке со словами о том, что Европа «встанет к ногам хозяина» после обвала на мировом рынке из-за тарифов США.

«Заявления Владимира Владимировича наблюдают и анализируют во всем мире. С точки зрения понимания нашего подхода к глобальным событиям очень важно, что это делают и в Вашингтоне», — сказал Песков, передал корреспондент РБК.

При этом пресс-секретарь не считает, что этот перепост может служить сигналом о сближении российской и американской сторон или свидетельствовать о предстоящей встрече президентов России и США.

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2 февраля Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что после возвращения в Белый дом «Трамп с его характером, его настойчивостью наведет там порядок довольно быстро», а лидеры страны Европы «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».

9 января Дональд Трамп в беседе с интервью американскому изданию New York Post заявил, что он поговорил по телефону с Владимиром Путиным.

В Кремле, комментируя публикацию, заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

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Владимир Путин

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7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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