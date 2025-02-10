Трамп перепостил слова Путина о Европе «у ног хозяина»
Американский президент Дональд Трамп перепостил статью CNBC, в которой приводят слова президента России Владимира Путина о том, что Европа скоро «встанет к ногам хозяина» после обвала на мировом рынке из-за тарифов США. Ссылку на статью Трамп разместил на странице в своей соцсети Truthsocial. Материал CNBC был опубликовал 3 февраля.
«Трамп с его характером, его настойчивостью наведет там порядок довольно быстро, <...> все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину 2 февраля.
В начале февраля США ввели пошлины в отношении Канады (25%), Мексики (25%) и Китая (10%). Трамп связал меры против этих стран с борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой синтетического наркотика фентанила. Мексике и Канаде в итоге удалось договориться о приостановке мер на месяц.
Кроме этого, американский президент заявил, что «совершенно точно» намерен ввести пошлины на товары из Европейского союза в будущем. По его словам, ЕС относится к США «очень, очень несправедливо» в том, что касается налога на добавленную стоимость.
В Европе уже обеспокоились вероятным вводом пошлин. В частности, в Финляндии премьер-министр Петтери Орпо назвал ситуацию «очень серьезной». Канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил США ответными пошлинами, однако отметил, что Евросоюз полагается на сотрудничество.
Читайте РБК в Telegram.
Валуев прокомментировал запрет на въезд в Азербайджан фразой «Восток — дело тонкое»
«Ростех» показал полет Су-57 на авиасалоне в Индии. Видео
Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду
Эксперты дали прогноз по ключевой ставке на ближайшем заседании ЦБ
«Дети остаются с мамой, алименты — с папой». Бакальчук объявил, что развелся с Ким
РБК запускает винный салон. Расписание
Латвия пригрозила закрыть границу с Россией за несколько часов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
ЕС собрался захватывать российские танкеры
По роману Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» снимут сериал
Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально