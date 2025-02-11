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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Песков оценил слова Трампа о вхождении Украины в состав России

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Площадь&nbsp;Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина (Фото: Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Кремле не стали давать однозначный прогноз относительно высказанной президентом США Дональдом Трампом идеи о возможном вхождении Украины в состав России в будущем. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, передал корреспондент РБК.

«Любое явление происходит с вероятностью 50 на 50 — либо да, либо нет», — заявил он.

Песков считает, что значительная часть Украины стремится стать частью России, и этот процесс уже состоялся. Он напомнил, что четыре новых региона вошли в состав России, а жители этих территорий, несмотря на риски, выразили свою волю на референдумах. По словам пресс-секретаря президента, это подтвержденный факт, который находит отклик в высказываниях американского лидера.

Трамп заявил об огромном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Политика
Фото:Олег Петрасюк / Reuters

Президент США накануне выразил мнение, что Украина со временем «может стать Россией». Он отметил, что Вашингтон стремится защитить вложенные в Киев средства и рассчитывает получить взамен эквивалентную выгоду, включая редкоземельные металлы.

«Они могут заключить сделку, а могут и не заключить. Однажды они могут стать Россией, а могут и не стать», — заявил Трамп, добавив, что США хотят вернуть инвестированные в Украину ресурсы.

Он напомнил, что Вашингтон ожидает компенсации на сумму около $500 млрд в виде доступа к полезным ископаемым. Ранее президент США призвал украинские власти предоставить что-то взамен оказанной финансовой поддержки, указав на значимость редкоземельных металлов.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к совместной добыче ресурсов в обмен на помощь Запада. В Кремле, комментируя заявления Трампа, отметили, что США фактически предлагают Украине покупать поддержку, но отказ от вмешательства способствовал бы скорейшему завершению конфликта.

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Дмитрий Песков Дональд Трамп Россия Украина Военная операция на Украине
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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