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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил об огромном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Трамп заявил об огромном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Reuters

США достигли огромного прогресса в работе по урегулированию конфликта на Украине, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

Ведущий спросил президента, как тот собирается усадить за стол переговоров обе стороны.

«Я думаю, что это произойдет. Я думаю, мы добились огромного прогресса. Мы имеем дело с русскими. Мы имеем дело с украинцами. Я думаю, что-то получится. Я надеюсь», — ответил Трамп.

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Фото:Reuters

В начале февраля Трамп анонсировал контакты как с украинской, так и с российской стороной. 9 февраля он сообщил, что поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать это утверждение, однако ранее он говорил, что с приходом команды Трампа в Белый дом между Москвой и Вашингтоном возникает «много разных коммуникаций».

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что представители Киева и Вашингтона работают над организацией его встречи с Трампом. Он также рассказывал, что на этой неделе на Украину приедут «серьезные люди» из команды американского президента.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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