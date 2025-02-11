Трамп заявил об огромном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
США достигли огромного прогресса в работе по урегулированию конфликта на Украине, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.
Ведущий спросил президента, как тот собирается усадить за стол переговоров обе стороны.
«Я думаю, что это произойдет. Я думаю, мы добились огромного прогресса. Мы имеем дело с русскими. Мы имеем дело с украинцами. Я думаю, что-то получится. Я надеюсь», — ответил Трамп.
В начале февраля Трамп анонсировал контакты как с украинской, так и с российской стороной. 9 февраля он сообщил, что поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать это утверждение, однако ранее он говорил, что с приходом команды Трампа в Белый дом между Москвой и Вашингтоном возникает «много разных коммуникаций».
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что представители Киева и Вашингтона работают над организацией его встречи с Трампом. Он также рассказывал, что на этой неделе на Украину приедут «серьезные люди» из команды американского президента.
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