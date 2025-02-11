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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Bloomberg сообщил об отсутствии у Келлога планов приехать в Москву

Bloomberg: посланник Трампа Келлог не планирует приехать в Москву
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Возвращение Трампа в Белый дом
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Военная операция на Украине

Посланник президента США по Украине генерал в отставке Кит Келлог не планирует посещать Россию в ходе поездки в Европу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Келлог намерен пообщаться с европейскими чиновниками на Мюнхенской конференции по безопасности, а также в Киеве и других европейских столицах. После этого в ближайшие недели он представит Дональду Трампу варианты прекращения конфликта, рассказали собеседники. В то же время The Telegraph со ссылкой на источники пишет, что администрация Трампа приостановила разработку плана по Украине. Газета также сообщает, что посланник по Украине собирается переговорить с союзниками по НАТО и выслушать их мнения, чтобы успокоить тех, кто опасается, что Вашингтон отстранит их от переговоров.

По информации Bloomberg, Келлог обсудит в Европе и развертывание сил для обеспечения мирного урегулирования на Украине.

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Фото:Alexey Furman / Getty Images

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал визит «серьезных людей» из команды Трампа до конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля. Американский лидер в эфире Fox News сообщал, что у США запланированы контакты с Россией и Украиной. По словам украинского лидера, представители Киева и Вашингтона работают над организацией его встречи с Трампом.

Президент США 8 февраля заявил в интервью New York Post, что поговорил с российским коллегой Владимиром Путиным. В Кремле эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, «коммуникации ведутся по разным каналам» и он может «чего-то не знать». В Кремле и МИД также говорили, что Москва пока не получала от команды Трампа предложений по урегулированию.

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Кит Келлог Дональд Трамп Украина Россия
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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