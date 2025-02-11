Bloomberg сообщил об отсутствии у Келлога планов приехать в Москву

Посланник президента США по Украине генерал в отставке Кит Келлог не планирует посещать Россию в ходе поездки в Европу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Келлог намерен пообщаться с европейскими чиновниками на Мюнхенской конференции по безопасности, а также в Киеве и других европейских столицах. После этого в ближайшие недели он представит Дональду Трампу варианты прекращения конфликта, рассказали собеседники. В то же время The Telegraph со ссылкой на источники пишет, что администрация Трампа приостановила разработку плана по Украине. Газета также сообщает, что посланник по Украине собирается переговорить с союзниками по НАТО и выслушать их мнения, чтобы успокоить тех, кто опасается, что Вашингтон отстранит их от переговоров.

По информации Bloomberg, Келлог обсудит в Европе и развертывание сил для обеспечения мирного урегулирования на Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал визит «серьезных людей» из команды Трампа до конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля. Американский лидер в эфире Fox News сообщал, что у США запланированы контакты с Россией и Украиной. По словам украинского лидера, представители Киева и Вашингтона работают над организацией его встречи с Трампом.

Президент США 8 февраля заявил в интервью New York Post, что поговорил с российским коллегой Владимиром Путиным. В Кремле эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, «коммуникации ведутся по разным каналам» и он может «чего-то не знать». В Кремле и МИД также говорили, что Москва пока не получала от команды Трампа предложений по урегулированию.