Песков: ничего другого о сообщениях про разговор Путина и Трампа сказать не могу

Песков о сообщениях о беседе Путина и Трампа: «Не скажу ничего другого»

Накануне Песков отмечал, что с приходом команды Трампа в Белый дом между Россией и США возникает «много разных коммуникаций». В Вашингтоне также отмечали, что ведутся «деликатные разговоры»

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Кремль снова не стал подтверждать или опровергать слова американского лидера Дональда Трампа, что тот говорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я вчера сделал заявление на этот счет, и ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Трамп 8 февраля сообщил в беседе с New York Post (NYP), что разговаривал с Путиным о военном конфликте России и Украины, а также заверил, что у США есть конкретный план завершения боев. Песков накануне заявил, что с приходом в Белый дом команды республиканца «возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам», и на этом фоне он может «чего-то не знать, быть не в курсе чего-то».

Трамп отказался уточнять журналистам, когда и как часто разговаривал с Путиным. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, говоря о телефонной беседе, отметил, что в настоящее время идет «много деликатных разговоров».

Американский лидер и прежде давал понять, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Россией об Украине: в начале февраля он заявил об «очень серьезных» обсуждениях с Москвой, не приведя деталей. Также республиканец допускал, что вместе с Путиным может вскоре предпринять «значительные» действия для прекращения конфликта.

У Вашингтона запланированы контакты и с Киевом, заверил Трамп. 7 февраля он сообщил, что вскоре собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. NYP писала в выходные, что на этой неделе с украинским лидером встретится вице-президент Джей Ди Вэнс.