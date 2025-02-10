Зеленский анонсировал визит «серьезных людей» из команды Трампа

Зеленский: на Украину на этой неделе приедут серьезные люди из команды Трампа

Визит состоится до Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля, сообщил Зеленский. Трамп ранее анонсировал контакты с украинской стороной

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

На Украину в ближайшие дни приедут «серьезные люди» из команды президента США Дональда Трампа, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Его слова приводит «Страна».

По его словам, визит состоится уже на этой неделе, до начала Мюнхенской конференции по безопасности (пройдет с 14 по 16 февраля).

«Для меня сегодня важно сосредоточиться на практической работе команды Украины и команды США, на совместном видении главных вещей. Безусловно, могут быть разные мнения, но общие видения главных вещей <...>, как дать гарантии безопасности Украине. Мы будем работать очень сильно», — добавил Зеленский.

Трамп еще до переизбрания обещал урегулировать конфликт на Украине в кратчайшие сроки. До инаугурации его советники начали предлагать ему разные варианты: один из них вместе с соавтором представил Кит Келлог, ставший спецпредставителем по Украине в новой администрации. Инициатива предполагала, что Киев получит больше вооружений только при условии начала мирных переговоров. В то же время Вашингтон собирался предупредить Москву об усилении поддержки Киева в случае любого отказа от переговоров, рассказывал Келлог Reuters.

10 февраля издание Semafor сообщило со ссылкой на три источника, что Келлог на самом деле пока только готовится представить Трампу разные варианты плана действий. Публично Келлог утверждает, что «надежный план» уже готов. Трамп также рассказывал, что конкретная схема прекращения боевых действий составлена, и выражал надежду на ее быструю реализацию.

Зеленский, в свою очередь, усомнился в наличии «официального» плана урегулирования у команды Трампа. По словам украинского президента, у него уже есть видение плана и конкретные вещи обсуждались с американской стороной еще до инаугурации нового главы государства.

В начале февраля Трамп анонсировал контакты как с украинской, так и с российской стороной. 9 февраля он сообщил, что поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Кремль не подтвердил и не опроверг это утверждение, однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что с приходом команды Трампа в Белый дом между Россией и США возникает «много разных коммуникаций». В Вашингтоне также отмечали, что ведутся «деликатные разговоры».