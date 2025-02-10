Зеленский заявил о работе над организацией его встречи с Трампом

Зеленский заявил, что на Украине и в США работают над его встречей с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители Киева и Вашингтона работают над организацией его встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

«Наши команды работают над нашим диалогом и встречей между мной и президентом Трампом. Он говорил об этом. Мне кажется, что в этом нет никакого секрета. Вопрос, когда это будет, — возможностей обеих сторон», — сказал Зеленский на брифинге, его слова приводит УНИАН.

Президент также сообщил, что на этой неделе на Украину приедут «серьезные люди» из команды Трампа. Кроме того, с 14 по 16 февраля в Германии состоится Мюнхенская конференция по безопасности, на которой у Зеленского, как он сам рассказал, будет ряд встреч, в том числе с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом.

В начале февраля Трамп анонсировал контакты как с украинской, так и с российской стороной. 9 февраля он сообщил, что поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать это утверждение. Ранее он говорил, что с приходом команды Трампа в Белый дом между Москвой и Вашингтоном возникает «много разных коммуникаций».

Зеленский отмечал, что сначала он должен встретиться с Трампом, после чего «следует перейти к какому-то формату переговоров с русскими». В последний раз Зеленский и Трамп виделись в Париже 7 декабря, Трамп на тот момент еще не вступил в должность. Вместе с ними был французский президент Эмманюэль Макрон. По словам Зеленского, на этой встрече поднимался вопрос размещения на Украине европейских войск как части гарантий безопасности.