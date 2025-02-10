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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о работе над организацией его встречи с Трампом

Зеленский заявил, что на Украине и в США работают над его встречей с Трампом
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители Киева и Вашингтона работают над организацией его встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

«Наши команды работают над нашим диалогом и встречей между мной и президентом Трампом. Он говорил об этом. Мне кажется, что в этом нет никакого секрета. Вопрос, когда это будет, — возможностей обеих сторон», — сказал Зеленский на брифинге, его слова приводит УНИАН.

Президент также сообщил, что на этой неделе на Украину приедут «серьезные люди» из команды Трампа. Кроме того, с 14 по 16 февраля в Германии состоится Мюнхенская конференция по безопасности, на которой у Зеленского, как он сам рассказал, будет ряд встреч, в том числе с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом.

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Фото:Сергей Нужненко / Reuters

В начале февраля Трамп анонсировал контакты как с украинской, так и с российской стороной. 9 февраля он сообщил, что поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать это утверждение. Ранее он говорил, что с приходом команды Трампа в Белый дом между Москвой и Вашингтоном возникает «много разных коммуникаций».

Зеленский отмечал, что сначала он должен встретиться с Трампом, после чего «следует перейти к какому-то формату переговоров с русскими». В последний раз Зеленский и Трамп виделись в Париже 7 декабря, Трамп на тот момент еще не вступил в должность. Вместе с ними был французский президент Эмманюэль Макрон. По словам Зеленского, на этой встрече поднимался вопрос размещения на Украине европейских войск как части гарантий безопасности.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп встреча Украина США
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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