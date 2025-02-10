The Telegraph узнала о приостановке разработки плана США по Украине

Посланник Трампа по Украине Келлог пообещал провести частные переговоры с союзниками по НАТО и выслушать их мнение, чтобы успокоить тех, кто опасается, что США отстранят их от переговоров, пишет газета

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по Украине, чтобы провести переговоры с союзниками по НАТО, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным газеты, посланник американского лидера по Украине Кит Келлог пообещал провести частные переговоры с союзниками по НАТО, прежде чем завершить работу над мирным планом. Келлог заявил европейским дипломатам, что выслушает мнения о форме мирного соглашения и о том, какой вклад правительства других стран могут внести в этот процесс. Он пообещал провести переговоры с премьер-министрами и президентами стран НАТО, чтобы успокоить тех, кто опасается, что США отстранят их от переговоров.

Как пишет издание, Келлог намерен представить элементы мирного плана на Мюнхенской конференции по безопасности. По информации The Telegraph, речь идет о предложении продолжить военную поддержку Киева в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам. Келлог заверил европейцев, что Вашингтон хочет усилить позиции Украины на любых будущих переговорах с Россией.

Россия готова к переговорам по Украине, в ходе которых должны быть обеспечены ее законные интересы, но не за счет интересов других сторон, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

The Telegraph также сообщает о «признаках разлада» между Трампом и его спецпосланником, который не знал, что у президента запланированы переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. У Вашингтона запланированы контакты с Москвой и Киев, сообщил американский лидер в эфире телеканала Fox News. По словам Келлога, он узнал об этих планах из новостей на встрече с европейскими чиновниками. Это вызвало опасения, что посланник может не иметь достаточного влияния на Трампа или даже не способен заключить окончательную сделку.

Трамп 8 января сообщил в интервью New York Post, что поговорил с Владимиром Путиным. Кремль эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, «коммуникации ведутся по разным каналам» и он может «чего-то не знать».

Замглавы МИД России Михаил Галузин, комментируя звучащие на Западе и Украине заявления о скором начале переговоров, сказал, что их «следует воспринимать, как разогрев информационного поля для создания нужной им атмосферы и наиболее выгодных позиций». «Важно, чтобы слова подкреплялись практическими шагами, учитывающими законные интересы России, демонстрирующими готовность искоренить первопричины кризиса и признать новые реалии», — сказал он. Галузин при этом уточнил, что конкретные предложения пока не поступали.