 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Вучич заявил, что ждет больших проблем из-за санкций США против NIS

Вучич: Сербия ожидает больших проблем на фоне введения США санкций против NIS
Сюжет
Война санкций

Власти Сербии ждут больших проблем в связи с введением США санкций против сербской нефтегазовой компании Naftna industrija Srbije (NIS), заявил президент страны Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink.

«Мы ожидаем почти больших проблем, связанных с NIS, потому что русские и американцы, кажется, расходятся по всем позициям. Завтра и послезавтра у нас будут специальные встречи по этому вопросу, но все, что, как я думал, мы сможем решить без большой политической драмы каким-либо соглашением, взаимопониманием со всех сторон, — очевидно, мы не сможем», — сказал он (цитата по B92).

По словам Вучича, в ситуации с NIS нет «хорошего и простого решения». Президент отметил, что Сербия «буквально разрывается между двумя машинами, движущимися в противоположных направлениях». Он пообещал разобраться с этой проблемой в ближайшие дни, и заявил, что власти сделают все возможное для ее решения.

Вучич заявил о требовании США исключить участие России в NIS
Политика
Фото:nis.rs

NIS — крупнейшая энергокомпания на Балканах. Она занимается разведкой и добычей углеводородов за пределами Сербии — в Румынии и Боснии и Герцеговине, а также переработкой нефти и природного газа. NIS владеет нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) в городе Панчево под Белградом и сетью более чем из 400 АЗС. Крупнейшие акционеры — «Газпром нефть» и «Газпром» (56,15%) и Сербия (29,87%).

10 января Соединенные Штаты ввели «наиболее значительные» за все время санкции против энергетического сектора России, в том числе против «Газпром нефти» и NIS. Вашингтон потребовал от Белграда сократить долю российской компании в NIS до нуля. Как говорил Вучич, крайний срок для вывода российского капитала — 25 февраля, после этого санкции начнут действовать в полном объеме.

Президент Сербии рассказывал о возможности выкупить российскую долю, однако отмечал, что власти не будут принимать никаких мер без согласования с Москвой. В конце января он сообщал о планах обсудить ситуацию вокруг NIS с президентом России Владимиром Путиным. Россия считает незаконными санкции западных стран и настаивает на их отмене.

Читайте РБК в Telegram.

Валуев прокомментировал запрет на въезд в Азербайджан фразой «Восток — дело тонкое»

«Ростех» показал полет Су-57 на авиасалоне в Индии. Видео

Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду

Эксперты дали прогноз по ключевой ставке на ближайшем заседании ЦБ

«Дети остаются с мамой, алименты — с папой». Бакальчук объявил, что развелся с Ким

РБК запускает винный салон. Расписание

Латвия пригрозила закрыть границу с Россией за несколько часов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

ЕС собрался захватывать российские танкеры

По роману Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» снимут сериал

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Теги
Александр Вучич Сербия США санкции Россия NIS
Материалы по теме
Вучич сообщил о планах обсудить с Путиным ситуацию вокруг NIS
Политика
США потребовали от Сербии сократить до нуля долю «Газпрома» в NIS
Политика
Посол увидел связь протестов в Сербии с санкциями США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 100,5 (-0,73) Инвестиции, 10 фев, 18:04 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 96,78 (-0,49) Инвестиции, 10 фев, 18:04
Вучич заявил, что ждет больших проблем из-за санкций США против NISПолитика, 01:10
Bloomberg сообщил о планах Келлога представить Трампу предложения по мируПолитика, 00:50
Маск сравнил США с пьяным матросом из-за трат правительстваОбщество, 00:37
Компания iSpring сообщила об обыскахПолитика, 00:20
Банкам расширят варианты блокировок для клиентов из базы мошенниковФинансы, 00:00
Зеленский заявил о работе над организацией его встречи с ТрампомПолитика, 10 фев, 23:54
В Думу внесут законопроект о создании списка разрешенных имен для детейОбщество, 10 фев, 23:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
The Telegraph узнала о приостановке разработки плана США по УкраинеПолитика, 10 фев, 23:07
В центре Лондона фермеры устроили протест на тракторах и танкахПолитика, 10 фев, 23:02
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и Wey, 10 фев, 22:42
Суд наложил обеспечительные меры на активы «Борца» по иску ГенпрокуратурыБизнес, 10 фев, 22:23
Небензя увидел в обвинениях против USAID доказательства правоты МосквыПолитика, 10 фев, 22:14
Посла России вызвали в МИД Финляндии из-за самолетаПолитика, 10 фев, 22:14
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку радиаторовОбщество, 10 фев, 21:37