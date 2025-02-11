Вучич заявил, что ждет больших проблем из-за санкций США против NIS

Власти Сербии ждут больших проблем в связи с введением США санкций против сербской нефтегазовой компании Naftna industrija Srbije (NIS), заявил президент страны Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink.

«Мы ожидаем почти больших проблем, связанных с NIS, потому что русские и американцы, кажется, расходятся по всем позициям. Завтра и послезавтра у нас будут специальные встречи по этому вопросу, но все, что, как я думал, мы сможем решить без большой политической драмы каким-либо соглашением, взаимопониманием со всех сторон, — очевидно, мы не сможем», — сказал он (цитата по B92).

По словам Вучича, в ситуации с NIS нет «хорошего и простого решения». Президент отметил, что Сербия «буквально разрывается между двумя машинами, движущимися в противоположных направлениях». Он пообещал разобраться с этой проблемой в ближайшие дни, и заявил, что власти сделают все возможное для ее решения.

NIS — крупнейшая энергокомпания на Балканах. Она занимается разведкой и добычей углеводородов за пределами Сербии — в Румынии и Боснии и Герцеговине, а также переработкой нефти и природного газа. NIS владеет нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) в городе Панчево под Белградом и сетью более чем из 400 АЗС. Крупнейшие акционеры — «Газпром нефть» и «Газпром» (56,15%) и Сербия (29,87%).

10 января Соединенные Штаты ввели «наиболее значительные» за все время санкции против энергетического сектора России, в том числе против «Газпром нефти» и NIS. Вашингтон потребовал от Белграда сократить долю российской компании в NIS до нуля. Как говорил Вучич, крайний срок для вывода российского капитала — 25 февраля, после этого санкции начнут действовать в полном объеме.

Президент Сербии рассказывал о возможности выкупить российскую долю, однако отмечал, что власти не будут принимать никаких мер без согласования с Москвой. В конце января он сообщал о планах обсудить ситуацию вокруг NIS с президентом России Владимиром Путиным. Россия считает незаконными санкции западных стран и настаивает на их отмене.