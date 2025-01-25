Вучич сообщил о планах обсудить с Путиным ситуацию вокруг NIS

В ближайшие дни президент Сербии Александр Вучич обсудит с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг энергетической компании NIS, сообщает Televizija K3.

Предметом переговоров выступит ситуация вокруг санкций США в отношении организации.

«Сила Сербии в нашей независимости. Мы защищаем наши корни и наше будущее», — сказал Вучич, выступая на учредительном митинге «Движения за народ и государство» в сербском городе Ягодина.

NIS — крупнейшая энергокомпания на Балканах, которая занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа, является владельцем нефтеперерабатывающего завода в городе Панчево под Белградом и сети более чем из 400 АЗС. Разведку и добычу она осуществляет за пределами Сербии — в Румынии и Боснии и Герцеговине. «Газпромнефти» принадлежит 50% акций NIS, Сербии — 29,87%, «Газпрому» — 6,15%.

Политик также заявил, что не будет вводить санкции против России и «других друзей».

10 января Вашингтон ввел «самые значительные» за все время санкции против энергетического сектора России. В частности, ограничения затронули нефтепроизводителей «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», нефтесервисные предприятия, торгующих российской нефтью трейдеров, более 180 танкеров, а также NIS.

12 января США потребовали от Сербии сократить до нуля долю «Газпрома» в компании.

Россия считает незаконными санкции западных стран и настаивает на их отмене. В российском МИДе пообещали, что новые ограничения Вашингтона «без реакции не останутся».