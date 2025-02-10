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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов заявил об уничтожении большей части войск ВСУ в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Большая часть войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые в августе 2024 года вошли на территорию Курской области, уничтожена. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

По его словам, большинство подразделений ВСУ, которые находятся в Курской области, сформированы из мобилизованных. «Тем не менее периодически мы фиксируем появление у нас и других подразделений ВСУ, и специальных подразделений. В том числе и иностранный легион», — отметил он.

«ВСУ понесли очень большие потери, и отсюда большей своей частью были выведены эти специальные подразделения», — добавил Алаудинов.

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Фото:Оперштаб Курской области

Накануне российские войска отразили три контратаки ВСУ в Курской области. Удар по 12 украинским бригадам в 16 населенных пунктах региона нанесли военные группировки войск «Север», сообщили в Минобороны. Потери ВСУ на этом направлении за сутки составили более 320 военнослужащих.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 58,8 тыс. военнослужащих, 355 танков, 259 боевых машин пехоты, 204 бронетранспортера», — отметили тогда в ведомстве.

По информации The Washington Post со ссылкой на украинских и западных официальных лиц, в 2024 году на Украине мобилизовали около 200 тыс. человек.

24 февраля 2022 года на Украине ввели военное положение и объявили мобилизацию, их неоднократно продлевали. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный признавал нехватку людей в армии и призывал депутатов идти на фронт. В конце декабря 2023 года президент Владимир Зеленский сообщал о просьбе военных дополнительно мобилизовать 450–500 тыс. человек.

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Теги
Курская область Апти Алаудинов Военная операция на Украине
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