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Военная операция на Украине ,  
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Детсад загорелся в Курской области после падения обломков беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Оперштаб Курской области
Фото: Оперштаб Курской области

Падение обломков беспилотника Вооруженных сил Украины в Курской области привело к пожару в детском саду поселка Юбилейный, сообщил оперативный штаб региона.

Огонь охватил все одноэтажное здание детского сада на 350 кв. м. Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет, отметили в оперштабе.

Детей из этого садика пока оставили дома, власти региона решают вопрос размещения детей в других детсадах.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В ночь на 10 февраля силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

В то же время в Краснодаре обломки украинского беспилотника упали на жилой дом в районе Сенного рынка. Глава города Евгений Наумов уточнил, что обломки упали на технические помещения на крыше здания.

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Теги
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