Минобороны сообщило об отражении трех контратак ВСУ в Курской области
Российские войска отразили три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Удар по 12 украинским бригадам в 16 населенных пунктах региона нанесли военные группировки войск «Север», уточнили в ведомстве. Потери ВСУ на этом направлении за сутки составили более 320 военнослужащих.
Украинская армия также лишилась пяти танков, пяти боевых машин пехоты (БМП), трех бронетранспортеров, 16 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, четырех артиллерийских орудий.
Кроме того, российские войска уничтожили пункт управления БПЛА и два склада боеприпасов.
«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 58,8 тыс. военнослужащих, 355 танков, 259 боевые машины пехоты, 204 бронетранспортера», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР. Поселок находится к северо-западу от Артемовска (Бахмута), в сторону Краматорска.
Российские военные нанесли удары по трем механизированным бригадам ВСУ в районах Северска, Зализнянского, Миньковки, Часова Яра и Предтечино.
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