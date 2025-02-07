 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Трамп заявил, что у них с Путиным всегда были «хорошие отношения»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент США Дональд Трамп заявил, что с президентом России Владимиром Путиным у него всегда были «хорошие отношения».

«У нас всегда были хорошие отношения. Между президентом Путиным и мной всегда были хорошие отношения», — сказал американский политик на встрече с премьером Японии Сигэру Исибой (цитата по ТАСС).

Трамп также добавил, что планирует провести разговор с российским президентом. «Вероятно, я буду говорить с Путиным», — заявил республиканец журналистам.

Однако он не уточнил, когда этот разговор может пройти.

Илон Маск заявил о своей любви к Дональду Трампу
Политика
Илон Маск и&nbsp;Дональд Трамп

Трамп неоднократно заявлял о намерении поговорить с Путиным. Российский президент также говорил, что им следует встретиться. По словам главы американского государства, Вашингтон ведет «серьезные обсуждения» с Москвой о возможности завершении конфликта на Украине. В Кремле 5 февраля сообщили, что контакты России и США оживились по «линии отдельных ведомств».

Читайте РБК в Telegram.

Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео

Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России

ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
Персоны
Дональд Трамп Владимир Путин отношения
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Трамп анонсировал «нечто значительное» после разговора с Путиным
Политика
Кремль сообщил об оживлении контактов с США
Политика
Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 17:52
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 22:10
Трамп заявил, что у них с Путиным всегда были «хорошие отношения»Политика, 21:52
Россиянка сыграет с белоруской за выход в финал турнира WTA в РумынииСпорт, 21:40
Трамп попросил у Зеленского что-то взамен денег, потраченных на УкраинуПолитика, 21:31
Автогол «Динамо» вывел «Спартак» в финал Зимнего кубка РПЛСпорт, 21:29
Калининградский СК завел три дела против матери мальчика, убитого отчимомОбщество, 21:14
К свету: как сделать так, чтобы всем хватало электричестваРБК и Россети, 21:06
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
В кабмине назвали новую должность экс-губернатора Новгородской областиПолитика, 21:03
Роналду забил седьмой гол в пяти последних матчахСпорт, 20:59
Ушедший с поста губернатор Никитин поблагодарил новгородцевПолитика, 20:46
В здании МРЭО ГИБДД в Ростове-на-Дону прошли обыскиПолитика, 20:41
Экс-губернатор Новгородской области перейдет в МинтрансПолитика, 20:35
Путин отправил в отставку губернатора Новгородской областиПолитика, 20:32
В НАТО обсудили войска в Гренландии на случай «американского вторжения»Политика, 20:29