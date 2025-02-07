Трамп заявил, что у них с Путиным всегда были «хорошие отношения»
Президент США Дональд Трамп заявил, что с президентом России Владимиром Путиным у него всегда были «хорошие отношения».
«У нас всегда были хорошие отношения. Между президентом Путиным и мной всегда были хорошие отношения», — сказал американский политик на встрече с премьером Японии Сигэру Исибой (цитата по ТАСС).
Трамп также добавил, что планирует провести разговор с российским президентом. «Вероятно, я буду говорить с Путиным», — заявил республиканец журналистам.
Однако он не уточнил, когда этот разговор может пройти.
Трамп неоднократно заявлял о намерении поговорить с Путиным. Российский президент также говорил, что им следует встретиться. По словам главы американского государства, Вашингтон ведет «серьезные обсуждения» с Москвой о возможности завершении конфликта на Украине. В Кремле 5 февраля сообщили, что контакты России и США оживились по «линии отдельных ведомств».
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