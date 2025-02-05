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Военная операция на Украине ,  
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Кремль сообщил об оживлении контактов с США

Кремль: контакты России и США интенсифицировались
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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
Контакты между странами по «линии отдельных ведомств» интенсифицировались, отметил Песков, не приводя деталей. Трамп ранее говорил о конструктивных переговорах с Украиной и Россией по поводу урегулирования
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Контакты России и США интенсифицировались по «линии отдельных ведомств». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, контакты оживились «в последнее время». «Но каких-то других деталей я вам сказать не могу, нечего сказать другого», — добавил Песков.

Так он ответил на вопрос о словах американского президента Дональда Трампа, который заявил, что США проводят активные переговоры как с Россией, так и с Украиной. 4 февраля, в частности, политик сказал, что с обеими сторонами идут «очень хорошие, очень конструктивные переговоры по Украине», днем ранее он заявлял о «прогрессе» в «вопросе Россия — Украина». Каких-либо деталей Трамп не приводил.

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Атомная подводная лодка, вооружённая соответствующими баллистическими ракетами

И Трамп, и президент Владимир Путин выражали готовность провести встречу для обсуждения ситуации с Украиной. 3 февраля Reuters со ссылкой на два российских источника сообщил, что Москва рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ в качестве возможных мест для проведения встречи глав государств. Кремль отказался комментировать эти данные, Белый дом не стал подтверждать их.

Еще одна тема для обсуждения между сторонами — соглашение об ограничении ядерных арсеналов. В 2023 году Россия приостановила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

ДСНВ был подписан в 2010 году на десять лет, в 2021-м его продлили его до февраля 2026-го. Он подразумевает сокращение числа межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, их пусковых установок и боеголовок, тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений.

Трамп говорил, что выступает за сокращение ядерных арсеналов и считает «вполне возможным» добиться их уменьшения у США, России и Китая. По его словам, Путин поддерживал эту идею.

Песков отмечал, что Россия заинтересована начать переговоры насчет соглашения «как можно скорее», но «мяч на стороне американцев».

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Дмитрий Песков контакты США Украина
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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