Кремль сообщил об оживлении контактов с США
Контакты России и США интенсифицировались по «линии отдельных ведомств». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
По его словам, контакты оживились «в последнее время». «Но каких-то других деталей я вам сказать не могу, нечего сказать другого», — добавил Песков.
Так он ответил на вопрос о словах американского президента Дональда Трампа, который заявил, что США проводят активные переговоры как с Россией, так и с Украиной. 4 февраля, в частности, политик сказал, что с обеими сторонами идут «очень хорошие, очень конструктивные переговоры по Украине», днем ранее он заявлял о «прогрессе» в «вопросе Россия — Украина». Каких-либо деталей Трамп не приводил.
И Трамп, и президент Владимир Путин выражали готовность провести встречу для обсуждения ситуации с Украиной. 3 февраля Reuters со ссылкой на два российских источника сообщил, что Москва рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ в качестве возможных мест для проведения встречи глав государств. Кремль отказался комментировать эти данные, Белый дом не стал подтверждать их.
Еще одна тема для обсуждения между сторонами — соглашение об ограничении ядерных арсеналов. В 2023 году Россия приостановила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
ДСНВ был подписан в 2010 году на десять лет, в 2021-м его продлили его до февраля 2026-го. Он подразумевает сокращение числа межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, их пусковых установок и боеголовок, тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений.
Трамп говорил, что выступает за сокращение ядерных арсеналов и считает «вполне возможным» добиться их уменьшения у США, России и Китая. По его словам, Путин поддерживал эту идею.
Песков отмечал, что Россия заинтересована начать переговоры насчет соглашения «как можно скорее», но «мяч на стороне американцев».
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