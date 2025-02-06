Посол во Франции назвал размещение войск ЕС на Украине объявлением войны

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Размещение европейских войск на Украине в условиях продолжающихся боевых действий будет расценено как объявление войны. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

«Мы относимся к этому серьезно, мы рассматриваем это как эскалацию. Естественно, размещение войск в период ведущихся боевых действий означает фактически объявление войны со всеми вытекающими последствиями», — ответил дипломат на вопрос об отношении Москвы к возобновлению дискуссии между Францией и Великобританией о возможной отправке западных военных на Украину.

Посол также подчеркнул, что размещение военных сил между враждующими сторонами всегда требует согласования с обеими сторонами конфликта.

«Всем давно известно, об этом не раз говорилось, что размещение любых сил между враждующими сторонами требует согласия обеих сторон. А я не вижу никаких перспектив для этого», — добавил Мешков.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас ранее заявила, что вопрос о сокращении помощи Украине со стороны ЕС не обсуждается. На конференции послов стран ЕС в Брюсселе она подчеркнула, что с начала полномасштабного конфликта ЕС выделил Украине €134 млрд, включая €50 млрд на военную помощь. Каллас отметила, что Евросоюз стал крупнейшим международным донором Киева и продолжение поддержки остается на повестке дня.

Также она добавила, что поддержка Украины должна оставаться приоритетом для ЕС, так как Россия представляет собой экзистенциальную угрозу для Евросоюза. В ответ на критику со стороны России, которая утверждает, что не Москва угрожает Европе, а наоборот, Каллас заявила, что роль ЕС в поддержке Украины крайне важна.

В середине января The Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что британский премьер Кир Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон обсудили отправку миротворческого контингента на территорию Украины после заключения соглашения о прекращении огня.

Детали переговоров держатся в тайне, но источники отметили, что Стармер еще не дал окончательное согласие. Один из собеседников пояснил, что остаются нерешенные вопросы, в частности, «об угрозе, которой могут подвергаться эти войска, и о том, приведет ли это к эскалации».

Идею размещения миротворцев поддерживает Киев. По информации The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп проявляет интерес к такому варианту.

Российская сторона не исключает размещение миротворцев, но напоминает: согласие должны дать обе стороны конфликта. «Все это может обсуждаться в ходе переговоров, должно обсуждаться», — заявил представитель президента Дмитрий Песков в декабре.

Глава МИДа Сергей Лавров отмечал, что Россию не устраивают предложения соратников Трампа о вводе «британских и европейских миротворческих сил».