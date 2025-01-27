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Война санкций ,  
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Страны Евросоюза договорились о продлении санкций против России

Сюжет
Война санкций
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Министры иностранных дел государств Евросоюза договорились продлить санкции против России, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в X.

«Европа выполняет свое обещание: министры иностранных дел ЕС только что согласились снова продлить санкции против России», — написала она.

Санкционный режим ЕС требует продления каждые полгода, для этого ни одна страна не должна высказаться против. От продления мер зависит действие 15 пакетов санкций, в том числе блокирование почти €200 млрд суверенных активов России.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии, которая грозила не согласиться на продление санкций из-за отказа Киева продлить контракт на транзит российского газа через Украину (остановлен утром 1 января) до этого заявил, что «санкции против России с треском провалились». «Голосование в совете министров иностранных дел в ЕС решит, даст ли Еврокомиссия гарантию того, что она будет действовать в будущем в случае угрозы энергетической безопасности стран ЕС за пределами Евросоюза», — написал он в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Politico писало, что Будапешт согласится продлить санкции в обмен на заявление, в котором будут упомянуты ее опасения насчет «энергетической безопасности». Издание сообщало, что Венгрия поддержит решение.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал за отмену санкций на фоне возвращения Дональда Трампа на пост президента США, что откроет «новую эру». Позже он предупредил, что согласится на продление рестрикций при нескольких условиях, которые должна выполнить Украины: восстановить транзита российского газа, не атаковать инфраструктуру «Турецкого потока» и не мешать поставкам российской нефти в Европу через свою территорию.

Материал дополняется.

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Кая Каллас Евросоюз продление санкций Венгрия
Кая Каллас фото

Кая Каллас

политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
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