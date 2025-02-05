 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Синоптики предупредили о морозах в центральных регионах России

Вильфанд: в центральную часть России придут морозы, но погода будет солнечной
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

К концу недели в центре европейской части России ожидается заметное похолодание — температура снизится на 12 градусов. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В выходные столбики термометров опустятся до минус 10 градусов Цельсия, однако при этом сохранится солнечная погода.

В шести регионах России на этой неделе установится аномально холодная погода, заявил Вильфанд в беседе с ТАСС. По его словам, температура воздуха там будет ниже климатической нормы на 6–12 градусов.

На юге Красноярского края, особенно в ночные и утренние часы, столбики термометров опустятся до минус 35 градусов. Морозы усилятся и в южной части Сибири: так, в Алтайском крае ожидается до минус 27–28 градусов, в Иркутской области с 6 по 9 февраля температура может достигать минус 41–46 градусов.

Самые низкие температуры прогнозируются в Якутии, где среднесуточные показатели опустятся до минус 53 градусов. Аналогичные холода ожидаются на Чукотке, в Магаданской области и на Камчатке, где температура воздуха будет варьироваться от минус 40 до минус 52 градусов.

Вильфанд назвал причины теплой зимы в России
Общество
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

В январе текущего года в Москве был установлен новый температурный рекорд для 27 января. Впервые за 111 лет столбики термометров превысили показатели 1914 года: к шести утра на метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до 3,5 градуса.

Вильфанд ранее заявлял, что январь 2025 года может стать самым теплым в истории метеонаблюдений, обогнав рекорд 2020-го, когда средняя месячная температура составила 0 градусов. Он также сообщал, что декабрь 2024 года стал самым теплым за весь период наблюдений, особенно в северных регионах Сибири и Дальнего Востока, где были зафиксированы многочисленные рекорды.

Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

В Узбекистане раскрыли сеть сall-центров, обманывавших россиян

В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries

Посол Украины заявила о готовности Киева обсудить проведение выборов

Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет

Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов

РБК запускает винный салон. Расписание

Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Сына Майкла Джордана арестовали за хранение кокаина

Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Теги
Персоны
Погода Россия Роман Вильфанд Гидрометцентр
Роман Вильфанд фото

Роман Вильфанд

ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
Материалы по теме
Теплая январская погода в Москве поставила температурный рекорд
Общество
Вильфанд спрогнозировал рекордно высокое атмосферное давление в Москве
Общество
Вильфанд допустил, что 2025 год войдет в тройку самых жарких в истории
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 102,69 (+0,19) Инвестиции, 04 фев, 18:02 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 98,53 (-1,41) Инвестиции, 04 фев, 18:02
Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от ГретцкиСпорт, 10:22
WSJ узнала о разговоре Трампа про «первоклассную недвижимость» в ГазеПолитика, 10:21
Экспортный вариант танка «Прорыв» доставили в ОАЭ на выставку IDEX 2025Технологии и медиа, 10:20
15 идей, которые повысят качество вашей жизниPro, 10:18
Первая российская компания объявила дивиденды в 2025 годуИнвестиции, 10:18
Смогут ли Путин и Трамп передоговориться об ограничении ядерных арсеналовПолитика, 10:04
Baikal Communications Group выпустила продукт для оценки GR-функцииРБК Компании, 10:00
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Мосгорсуд назначил дату апелляции по делу француза ВинатьеПолитика, 09:51
В Москве в январе выросли цены только на дорогие новостройкиНедвижимость, 09:50
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 09:45
Обернется ли американская криптолихорадка катастрофой — The EconomistPro, 09:42
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:40
ВКС России запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с космодрома ПлесецкТехнологии и медиа, 09:36
Минтранс предложил изменить правила вывоза порожних вагонов из портовБизнес, 09:33