Синоптики предупредили о морозах в центральных регионах России

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К концу недели в центре европейской части России ожидается заметное похолодание — температура снизится на 12 градусов. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В выходные столбики термометров опустятся до минус 10 градусов Цельсия, однако при этом сохранится солнечная погода.

В шести регионах России на этой неделе установится аномально холодная погода, заявил Вильфанд в беседе с ТАСС. По его словам, температура воздуха там будет ниже климатической нормы на 6–12 градусов.

На юге Красноярского края, особенно в ночные и утренние часы, столбики термометров опустятся до минус 35 градусов. Морозы усилятся и в южной части Сибири: так, в Алтайском крае ожидается до минус 27–28 градусов, в Иркутской области с 6 по 9 февраля температура может достигать минус 41–46 градусов.

Самые низкие температуры прогнозируются в Якутии, где среднесуточные показатели опустятся до минус 53 градусов. Аналогичные холода ожидаются на Чукотке, в Магаданской области и на Камчатке, где температура воздуха будет варьироваться от минус 40 до минус 52 градусов.

В январе текущего года в Москве был установлен новый температурный рекорд для 27 января. Впервые за 111 лет столбики термометров превысили показатели 1914 года: к шести утра на метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до 3,5 градуса.

Вильфанд ранее заявлял, что январь 2025 года может стать самым теплым в истории метеонаблюдений, обогнав рекорд 2020-го, когда средняя месячная температура составила 0 градусов. Он также сообщал, что декабрь 2024 года стал самым теплым за весь период наблюдений, особенно в северных регионах Сибири и Дальнего Востока, где были зафиксированы многочисленные рекорды.