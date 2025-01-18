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Глобальное потепление: причины и последствия ,  
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Вильфанд назвал минувший декабрь теплейшим за историю наблюдений в России

Сюжет
Глобальное потепление: причины и последствия

В России декабрь 2024 года стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Не на всей территории он был самым теплым, это средние температуры по всем субъектам федерации», — пояснил синоптик.

Теплее обычного декабрь оказался в районах Сибири и на Дальнем Востоке — на севере Якутии, Чукотке, Магаданской области, в этих местах синоптики выявили многочисленные рекордные значения.

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Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Ранее Вильфанд заявил, что ноябрь 2024 года стал третьим самым теплым месяцем в России за всю историю метеорологических наблюдений, которая берет отсчет с 1891 года.

По его словам, в ноябре почти на всей территории России температура была выше нормы на 2–8 градусов. Теплее был только ноябрь в 2013 и 2020 годах. Кроме того, нынешняя осень также заняла третье место по показателю тепла за всю историю наблюдений, уступив первые два осени 2020 и 2023 годов. В Москве она оказалась самой теплой с 1891 года.

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Роман Вильфанд декабрь глобальное потепление
Роман Вильфанд фото

Роман Вильфанд

ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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