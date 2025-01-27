 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве побит температурный рекорд 1914 года

Тишковец: в Москве побит температурный рекорд 1914 года за 27 января
Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

Впервые с 1914 года в Москве установлен новый температурный рекорд для 27 января. Воздух на опорной столичной метеостанции ВДНХ к 6 часам утра прогрелся до плюс 3,5 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«Такого тепла в Москве не было 111 лет! В столице России установлен новый температурный рекорд для 27 января за всю историю регулярных метеоизмерений», — написал он.

К 5:00 мск, по его словам, столбики термометров на ВДНХ поднялись до 3,3 градусов, к 6:00 мск — до 3,5. Прежний максимум 1914 года составил всего 3 градуса.

Синоптик спрогнозировал, что в течение дня рост температуры продолжится и термометры покажут до 6 градусов тепла. «Заключительная неделя января в мегаполисе началась с апрельской погоды и необычайно теплый понедельник положил начало серии ежедневных температурных рекордов», — добавил Тишковец.

Вильфанд спрогнозировал москвичам самый теплый январь в истории
Общество

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что январь в Москве может стать самым теплым в истории метеонаблюдений. Сейчас рекордсменом считается первый месяц 2020 года: тогда средняя месячная температура составила 0 градусов.

До этого Вильфанд сообщал, что декабрь 2024 года в России стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. В Сибири и на Дальнем Востоке — на севере Якутии, Чукотке, в Магаданской области, в этих местах синоптики выявили многочисленные рекордные значения.

Читайте РБК в Telegram.

Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам

Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Евгений Тишковец прогноз погоды Москва глобальное потепление
Материалы по теме
Вильфанд спрогнозировал москвичам самый теплый январь в истории
Общество
Вильфанд предсказал москвичам один из самых теплых январей в истории
Общество
Вильфанд назвал минувший декабрь теплейшим за историю наблюдений в России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Почему выпускникам бизнес-школ все сложнее найти работу — The EconomistPro, 08:51
У берегов Португалии задержали контейнеровоз с экипажем из РоссииПолитика, 08:36
В МИД Польши заявили о разочаровании президентскими выборами в БелоруссииПолитика, 08:34
Эксперты назвали города, где средний чек в кафе вырос на 30% и болееВино, 08:30
Арабские страны отказали Трампу в «зачистке Газы»Политика, 08:28
ФСИН опровергла данные о взрыве в ростовском СИЗО, где произошел пожарОбщество, 08:25
Более 17% производителей крепкого алкоголя закрылись в России за 4 годаОбщество, 08:18
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
В Москве побит температурный рекорд 1914 годаОбщество, 07:54
Вэнс заявил, что США ввязались в «слишком много войн» без плана победыПолитика, 07:52
«Ъ» узнал о переговорах по газу для Приднестровья с компаниями из ВенгрииБизнес, 07:40
«У нас отнимали достоинство»: воспоминания узника ОсвенцимаОбщество, 07:30 
Силы ПВО сбили 32 дрона ВСУ над регионами России за ночьПолитика, 07:27
Кабмин поддержал закон о непринятии в гражданство из-за отказа от присягиПолитика, 07:15
США отменили пошлины для Колумбии в обмен на согласие принять мигрантовПолитика, 07:09