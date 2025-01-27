В Москве побит температурный рекорд 1914 года
Впервые с 1914 года в Москве установлен новый температурный рекорд для 27 января. Воздух на опорной столичной метеостанции ВДНХ к 6 часам утра прогрелся до плюс 3,5 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.
«Такого тепла в Москве не было 111 лет! В столице России установлен новый температурный рекорд для 27 января за всю историю регулярных метеоизмерений», — написал он.
К 5:00 мск, по его словам, столбики термометров на ВДНХ поднялись до 3,3 градусов, к 6:00 мск — до 3,5. Прежний максимум 1914 года составил всего 3 градуса.
Синоптик спрогнозировал, что в течение дня рост температуры продолжится и термометры покажут до 6 градусов тепла. «Заключительная неделя января в мегаполисе началась с апрельской погоды и необычайно теплый понедельник положил начало серии ежедневных температурных рекордов», — добавил Тишковец.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что январь в Москве может стать самым теплым в истории метеонаблюдений. Сейчас рекордсменом считается первый месяц 2020 года: тогда средняя месячная температура составила 0 градусов.
До этого Вильфанд сообщал, что декабрь 2024 года в России стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. В Сибири и на Дальнем Востоке — на севере Якутии, Чукотке, в Магаданской области, в этих местах синоптики выявили многочисленные рекордные значения.
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