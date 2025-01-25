Вильфанд спрогнозировал москвичам самый теплый январь в истории

Январь в Москве может стать самым теплым в истории метеонаблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Январь 2025 года устроил настоящее соревнование. Вполне возможно, что он выйдет на первое место и станет действительно рекордным», — сказал Вильфанд (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас рекордсменом в истории метеонаблюдений в Москве считается первый месяц 2020 года: тогда средняя месячная температура составила 0 градусов.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что январь 2025 года, скорее всего, уступит январю 2020 года, войдя в историю на втором месте.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха в Москве с четверга, 23 января, по воскресенье, 26 января, будет находиться в диапазоне от минус 2 до плюс 4 градусов.

По прогнозам синоптика, температура в столице до конца месяца будет на один градус выше климатической нормы.