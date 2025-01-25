 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Вильфанд спрогнозировал москвичам самый теплый январь в истории

Январь в Москве может стать самым теплым в истории метеонаблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 

«Январь 2025 года устроил настоящее соревнование. Вполне возможно, что он выйдет на первое место и станет действительно рекордным», — сказал Вильфанд (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас рекордсменом в истории метеонаблюдений в Москве считается первый месяц 2020 года: тогда средняя месячная температура составила 0 градусов.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что январь 2025 года, скорее всего, уступит январю 2020 года, войдя в историю на втором месте

Вильфанд предсказал москвичам один из самых теплых январей в истории
Общество
Фото:Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха в Москве с четверга, 23 января, по воскресенье, 26 января, будет находиться в диапазоне от минус 2 до плюс 4 градусов.

По прогнозам синоптика, температура в столице до конца месяца будет на один градус выше климатической нормы.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Роман Вильфанд прогноз погоды Январь Москва рекорд
Роман Вильфанд фото

Роман Вильфанд

ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
Материалы по теме
Вильфанд предсказал москвичам один из самых теплых январей в истории
Общество
Москвичам предсказали плюс 4 градуса к воскресенью
Общество
Январь в Москве станет одним из самых теплых с XIX века
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Британия захоронит 140 тонн плутонияПолитика, 06:23
Каких членов нового правительства Трампа утвердил сенатПолитика, 06:07
Сенат утвердил кандидата Трампа на пост главы ПентагонаПолитика, 06:06
Маску не дадут офис рядом с Трампом из-за «ледяной девы»Политика, 05:52
США официально переименовали Мексиканский залив в АмериканскийПолитика, 05:26
Вильфанд спрогнозировал москвичам самый теплый январь в историиОбщество, 05:01
Экспорт вооружений США в 2024 году достиг рекордаПолитика, 04:48
Как пить красиво и осознанно
Интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Полянский заявил о «проявлении» политики Трампа на заседании ООНПолитика, 04:25
На Бали задержали основателя «русской деревни»Политика, 04:03
Мексика отказала США в приеме депортационного рейсаПолитика, 04:01
На Украине допустили допрос Сырского по делу арестованных генераловПолитика, 03:37
Мэрилину Мэнсону не станут предъявлять обвинения в насилииОбщество, 03:32
Посланник Трампа допустил покупку оружия для Украины за счет РоссииПолитика, 03:07
Глава ЕЦБ заявила о возможном привлечении в ЕС «талантов» из СШАПолитика, 02:47