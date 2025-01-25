Вильфанд спрогнозировал москвичам самый теплый январь в истории
Январь в Москве может стать самым теплым в истории метеонаблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Январь 2025 года устроил настоящее соревнование. Вполне возможно, что он выйдет на первое место и станет действительно рекордным», — сказал Вильфанд (цитата по «РИА Новости»).
Сейчас рекордсменом в истории метеонаблюдений в Москве считается первый месяц 2020 года: тогда средняя месячная температура составила 0 градусов.
Ранее Вильфанд спрогнозировал, что январь 2025 года, скорее всего, уступит январю 2020 года, войдя в историю на втором месте.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха в Москве с четверга, 23 января, по воскресенье, 26 января, будет находиться в диапазоне от минус 2 до плюс 4 градусов.
По прогнозам синоптика, температура в столице до конца месяца будет на один градус выше климатической нормы.
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